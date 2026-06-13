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Endrick destaca una cualidad que comparte con Cristiano Ronaldo, mientras el joven prodigio brasileño busca demostrar su valía ante el nuevo entrenador del Real Madrid, José Mourinho, durante el Mundial de 2026
La obsesión por la ética de trabajo de Cristiano Ronaldo
Endrick, de 19 años, admira a Cristiano Ronaldo y, mientras se prepara para el torneo más importante de su vida, sus similitudes mentales quedan claras. Cedido al Lyon para recuperar ritmo, cree que su dedicación al fútbol finalmente le hará destacar en Madrid.
«Va a ser duro, siempre lo es. Esa es la ley del fútbol. Querer trabajar duro desde muy joven es algo que tengo en común con Cristiano Ronaldo, pero no lo admiro solo por su ética de trabajo», declaró Endrick a GQ Brasil. «Tiene un talento tremendo y una historia inspiradora de superación de la adversidad cuando era joven. Si estás en plena temporada, no puedes hacer cosas que te hagan retroceder. Va a ser duro; siempre lo es. Esa es la ley del fútbol».
- AFP
La apuesta de Endrick por el Lyon da sus frutos
Endrick explicó que se marchó cedido del Madrid al Lyon para tener más minutos. Eso le permitió volver a la selección y asegurarse un lugar en el Mundial 2026. Una lesión en la pierna derecha que lo mantuvo 173 días inactivo en 2025 complicó su regreso y redujo sus oportunidades, por lo que buscó un nuevo reto en Francia.
El movimiento fue un éxito: marcó ocho goles y dio siete asistencias en 21 partidos, contribuyendo a que el Lyon volviera a la Liga de Campeones y recuperando su confianza. Endrick también reconoció el papel de su esposa, Gabriely Miranda, quien le recordó su deseo de jugar y le animó a actuar.
Demostrando su valía en la era Mourinho
Tras una etapa complicada en el Santiago Bernabéu, donde sus oportunidades se vieron limitadas por una lesión en el tendón de la corva, la cesión de Endrick al Lyon resultó un punto de inflexión en su desarrollo. El brasileño recuperó confianza, ritmo y forma, y volvió a ganarse un puesto en la selección de cara al Mundial de 2026.
«Valoramos varios factores: un club de las cinco mejores ligas europeas, con un entrenador cuyo método conocía del Palmeiras, estilo ofensivo y competición continental», explicó Thiago Freitas, director de operaciones de Roc Nation Sports.
Con José Mourinho a punto de iniciar su etapa en el Real Madrid, Endrick tiene ahora el escenario ideal para ganarse un papel más relevante la próxima temporada. Una buena actuación en el Mundial podría demostrar que está listo para ser pieza clave en los planes del técnico en el Bernabéu.
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El «anciano joven» y su vínculo con el Charlton
A pesar de su corta edad, la madurez de Endrick le ha valido el apodo de «Bobby» entre sus compañeros, en referencia a su admiración por Sir Bobby Charlton. Evita la vida nocturna típica de las estrellas actuales y prefiere centrarse en su recuperación y crecimiento profesional. Espera que esta actitud sensata lleve a Brasil a acabar este verano con su sequía en el Mundial.
Está dispuesto a hacer lo que sea necesario para triunfar en el campo, prometiendo una aportación defensiva poco habitual en un talento ofensivo de su prestigio. «Volveré como lateral, recuperaré el balón como mediocampista defensivo y lucharé por él en la delantera como si fuera un defensa central», prometió.