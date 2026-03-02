AFP
Endrick continúa su espectacular inicio en el Lyon con dos nuevas participaciones en goles, pero Pierre-Emerick Aubameyang, del Marsella, le roba el protagonismo al jugador cedido por el Real Madrid
Endrick muestra el pedigrí del Real Madrid
El Lyon comenzó el partido con una intención arrolladora, y Endrick solo tardó tres minutos en dejar su huella en el marcador. El sensacional adolescente ayudó con maestría al balón con un pase a la primera, abrió la defensa del Marsella y permitió a Corentin Tolisso superar a Gerónimo Rulli con un buen remate. Fue un comienzo de ensueño para los visitantes, que buscaban aprovechar cada hueco que dejaba un Marsella aún adaptándose a las exigencias del recién nombrado entrenador Habib Beye.
El brasileño no se conformó con una sola contribución y, pocos minutos después, estuvo a punto de marcar el que habría sido el gol de la temporada. Tras un rebote de Rulli, Endrick lanzó una espectacular chilena que se fue rozando el poste. Siguió aterrorizando a la defensa del OM, embarcándose en una carrera vertiginosa en el minuto 15 que le llevó a superar varios desafíos antes de levantar, de forma poco habitual, su remate por encima del larguero. Su influencia se mantuvo constante durante todo el partido, coronada por un impresionante pase con el exterior del pie que propició el primer gol de Remi Himbert en la máxima categoría en el minuto 75.
La destreza de los veteranos se impone a la juventud en un emocionante partido en el Velódromo
A pesar del dominio del Lyon durante gran parte del partido, el Marsella se negó a rendirse. Igor Paixao empató para los locales al comienzo de la segunda parte con un magnífico disparo con efecto, pero el escenario estaba listo para Aubameyang. El jugador de 36 años retrocedió en el tiempo y recordó al mundo su instinto depredador, castigando los errores defensivos del Lyon en los últimos 10 minutos. Su primer gol llegó en el minuto 81 con un remate oportunista a ras de suelo, antes de empujar a la red un centro de Ethan Nwaneri, cedido por el Arsenal, para hacer enloquecer a la afición local y dejar al Lyon con las manos vacías a pesar de la brillantez de Endrick.
La victoria tiene importantes implicaciones para la clasificación de la Ligue 1, ya que el Marsella ha reducido la distancia a solo dos puntos del Lyon, tercero. A falta de solo 10 partidos para el final de la temporada, la lucha por las últimas plazas de la Liga de Campeones se ha abierto de par en par, dejando a los visitantes lamentando las oportunidades perdidas durante una primera parte en la que dominaron. A pesar de la derrota del equipo, el brasileño Endrick volvió a ofrecer una actuación individual que subrayó su condición de uno de los mejores talentos del mundo. El joven jugó con su ya característica mezcla de talento y eficacia desde su llegada a Francia, pero finalmente se vio eclipsado por un delantero con décadas de experiencia en el más alto nivel del fútbol europeo.
Fonseca se enfurece mientras Beye se recupera
El entrenador del Lyon, Paulo Fonseca, no estaba de humor para cortesías tras el pitido final y dirigió su ira hacia el árbitro Jerome Brisard. El técnico portugués estaba especialmente indignado por la decisión de anular un segundo gol de Tolisso por un fuera de juego marginal al principio del partido. En una rueda de prensa posterior al partido, notablemente breve, Fonseca expresó su frustración: «Estoy aquí por respeto a su trabajo, pero no quiero hablar de nada. ¿Qué puedo decir? Hoy ha perdido el mejor equipo y hemos marcado tres goles. Me han sancionado nueve meses, no quiero decir nada. Me resulta imposible convencerme de que haya fuera de juego. Pero así son las cosas. Véanlo ustedes mismos, hagan su propio análisis. No quiero perder el tiempo comentando el partido».
Por el contrario, el ambiente en el bando local era de puro júbilo, ya que la leyenda del club Habib Beye consiguió su primera victoria en su segundo partido como entrenador del Marsella, recuperándose tras sufrir una derrota en su primer partido. Beye, que se hizo famoso como robusto lateral derecho del Marsella, se apresuró a rebatir la narrativa de Fonseca sobre qué equipo merecía la victoria, afirmando: «Si él considera que ellos fueron el mejor equipo, yo suelo decir que en el fútbol no hay suerte. No quiero cuestionar lo que ha dicho, pero lo que sé es que fue un partido difícil para nosotros. Fue una lucha bonita y esta noche estamos muy satisfechos como club».
La promesa de Endrick hará las delicias del Madrid
A pesar del resultado, los aficionados del Real Madrid se sentirán animados por lo más destacado de Lyon. La capacidad de Endrick para combinar su fuerza física con su delicadeza técnica sugiere que está más que preparado para los rigores del fútbol europeo. A medida que continúa su desarrollo en calidad de cedido, el mundo del fútbol estará pendiente de si puede mantener este nivel de rendimiento. Por ahora, sin embargo, el mérito en Francia es para Aubameyang y un resistente Marsella que se negó a aceptar la derrota en este clásico encuentro.
