Endrick celebra su ‘Navidad anticipada’ y sella su préstamo del Real Madrid al Lyon

Hubo gran expectación cuando el Real Madrid confirmó el fichaje de Endrick, considerado entonces uno de los talentos más prometedores del fútbol brasileño. El delantero llegó a Madrid la temporada pasada y disputó 22 partidos en su primera campaña bajo las órdenes de Carlo Ancelotti. Sin embargo, la temporada 2025-26 ha sido mucho más complicada para él y no ha logrado convencer a Xabi Alonso de sus cualidades.

Ante la falta de minutos, Endrick buscó un cambio de aires con el objetivo de tener mayor continuidad y también de reforzar sus opciones de integrar la selección de Brasil de cara al Mundial de 2026.

Ancelotti, por su parte, ya había reconocido que el joven necesita jugar con regularidad para explotar su potencial. En declaraciones a Placar el pasado noviembre, señaló:

“Sí, hablé con él [Endrick] al inicio de esta temporada. Estaba lesionado, pero ahora está bien, ha vuelto y tiene que pensar con su entorno qué es lo mejor. Debe hablar con el club para ver qué es lo mejor para él. Endrick es muy joven, este no será su último Mundial. Podría estar en la Copa del Mundo de 2026 porque tiene la calidad para ello, pero también podría jugar el Mundial de 2030, el de 2034 y quizá incluso el de 2038. Creo que es importante que vuelva a jugar y muestre sus cualidades”.