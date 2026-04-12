Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
endrick(C)Getty Images
Moataz Elgammal

Traducido por

Endrick, cedido por el Real Madrid, respondió a las críticas de Paulo Fonseca con una actuación estelar como suplente en el Lyon

Endrick
Lyon
Real Madrid
P. Fonseca
Lyon vs Lorient
Lorient
Ligue 1

Endrick, cedido por el Real Madrid, respondió a las críticas de Paulo Fonseca: entró desde el banquillo y ayudó al Lyon a ganar 2-0 al Lorient en la Ligue 1. Tras el reto de su entrenador, el joven brasileño dio una asistencia y participó en el segundo gol, acabando con la racha de nueve partidos sin victoria de su equipo.

  • Fonseca exige más a su joven estrella

    Fonseca fue directo al hablar de su joven delantero antes del partido del domingo. Con el Lyon en una racha de nueve partidos sin ganar, el técnico fue claro: «Tiene la obligación de dar más». Y, para el duelo contra el Lorient, dejó al joven cedido por el Real Madrid en el banquillo y apostó por Rachid Ghezzal, un mensaje táctico deliberado.

    • Anuncios
  • Endrick Lyon 2025-26Getty

    El suplente estrella da un giro al partido

    Antes del partido, el joven había jugado 1.286 minutos en 18 encuentros con el Lyon, marcando seis goles y dando cinco asistencias. En la Ligue 1 sumaba tres goles y cuatro asistencias en 10 partidos. Pese a estas cifras, se le pidió más. Tras un primer tiempo sin goles, Fonseca realizó un triple cambio en el descanso, incluyendo al brasileño junto a Corentin Tolisso y Orel Mangala. En menos de cinco minutos, justificó la confianza del técnico: aceleró por la derecha y envió un centro perfecto que Roman Yaremchuk cabeceó para dar la ventaja local.

  • Consiguiendo una victoria decisiva contra el Lorient

    En el 56’, Endrick entró al área y forzó una gran parada de Yvon Mvogo, portero del Lorient; Tolisso aprovechó el rebote y marcó de cabeza a puerta vacía para ampliar la ventaja. Pese a la desventaja, los visitantes reclamaron penalti tras una caída de Bamba Dieng en el área, pero el árbitro Benoît Bastien usó el audio en directo para explicar una falta previa. En el final, Dominik Greif salvó el 3-0 con una gran atajada.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LYON-LORIENTAFP

    De cara al gran partido contra el PSG

    El Lyon ha vuelto al quinto puesto de la Ligue 1, a solo dos puntos del podio. Fonseca espera que su equipo mantenga el impulso de cara a la difícil visita al líder, el París Saint-Germain, en el Parque de los Príncipes el próximo fin de semana.