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Endrick, cedido por el Real Madrid, respondió a las críticas de Paulo Fonseca con una actuación estelar como suplente en el Lyon
Fonseca exige más a su joven estrella
Fonseca fue directo al hablar de su joven delantero antes del partido del domingo. Con el Lyon en una racha de nueve partidos sin ganar, el técnico fue claro: «Tiene la obligación de dar más». Y, para el duelo contra el Lorient, dejó al joven cedido por el Real Madrid en el banquillo y apostó por Rachid Ghezzal, un mensaje táctico deliberado.
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El suplente estrella da un giro al partido
Antes del partido, el joven había jugado 1.286 minutos en 18 encuentros con el Lyon, marcando seis goles y dando cinco asistencias. En la Ligue 1 sumaba tres goles y cuatro asistencias en 10 partidos. Pese a estas cifras, se le pidió más. Tras un primer tiempo sin goles, Fonseca realizó un triple cambio en el descanso, incluyendo al brasileño junto a Corentin Tolisso y Orel Mangala. En menos de cinco minutos, justificó la confianza del técnico: aceleró por la derecha y envió un centro perfecto que Roman Yaremchuk cabeceó para dar la ventaja local.
Consiguiendo una victoria decisiva contra el Lorient
En el 56’, Endrick entró al área y forzó una gran parada de Yvon Mvogo, portero del Lorient; Tolisso aprovechó el rebote y marcó de cabeza a puerta vacía para ampliar la ventaja. Pese a la desventaja, los visitantes reclamaron penalti tras una caída de Bamba Dieng en el área, pero el árbitro Benoît Bastien usó el audio en directo para explicar una falta previa. En el final, Dominik Greif salvó el 3-0 con una gran atajada.
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De cara al gran partido contra el PSG
El Lyon ha vuelto al quinto puesto de la Ligue 1, a solo dos puntos del podio. Fonseca espera que su equipo mantenga el impulso de cara a la difícil visita al líder, el París Saint-Germain, en el Parque de los Príncipes el próximo fin de semana.