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Endrick, cedido por el Real Madrid, marcó un gol y dio una asistencia en la sorpresiva victoria del Lyon sobre el PSG en la Ligue 1
Endrick brilla en el Parque de los Príncipes
El PSG, recién llegado de vencer al Liverpool en cuartos de la Liga de Campeones, encajó pronto: en el minuto seis Endrick, asistido por Afonso Moreira, batió a Matvey Safonov.
Doce minutos después, Endrick asistió a Moreira con un pase en profundidad, y este, con calma, dobló la ventaja del Lyon ante un PSG de Luis Enrique que había rotado a sus titulares.
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Ramos falla desde el punto de penalti
A los 30 minutos, el PSG tuvo una oportunidad de resurgir cuando Ainsley Maitland-Niles cometió falta sobre Lucas Hernández en el área. Gonçalo Ramos lanzó un débil penalti que Dominik Greif detuvo sin dificultad.
Antes del descanso, Vitinha se lesionó y tuvo que salir. El Lyon, sólido, rozó el tercero con una acrobacia de Abner Vinicius que detuvo Safonov. Los visitantes llegaron al descanso con una ventaja merecida tras aprovechar el lento arranque parisino.
Luis Enrique recurre al banquillo
Para mantener la ventaja sobre el segundo, Lens, Luis Enrique reforzó el ataque en la segunda parte con Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé y Lee Kang-in.
Pero el Lyon resistió la presión y, en el 55’, Moreira avisó con un disparo que Safonov desvió.
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La lucha por la Liga de Campeones se intensifica
El PSG marcó en el descuento por obra de Kvaratskhelia, pero fue insuficiente. La derrota 2-1 deja a los parisinos con un punto de ventaja sobre el Lens, aunque con un partido menos que el Nantes.
El Lyon es cuarto, a un paso del Lille por diferencia de goles. Con Endrick brillando, el equipo aspira a la tercera plaza y a la Champions. El conjunto de Fonseca recibirá al Auxerre el 25 de abril.