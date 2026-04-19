Endrick, cedido por el Real Madrid, marcó un gol y dio una asistencia en la sorpresiva victoria del Lyon sobre el PSG en la Ligue 1

El PSG, recién llegado de vencer al Liverpool en cuartos de la Liga de Campeones, encajó pronto: en el minuto seis Endrick, asistido por Afonso Moreira, batió a Matvey Safonov.

Doce minutos después, Endrick asistió a Moreira con un pase en profundidad, y este, con calma, dobló la ventaja del Lyon ante un PSG de Luis Enrique que había rotado a sus titulares.







