¿Endrick al Arsenal? Una leyenda de los Gunners quiere que el «caballo salvaje», marginado en el Real Madrid, aporte sus «enormes cualidades» a la Premier League

En declaraciones a Andy’s Bet Club, Petit destacó el potencial de Endrick, aunque reconoció que aún debe pulir aspectos de su juego.

«Es muy joven, solo tiene 19 años», dijo Petit. «Tiene mucho talento, pero es como un caballo desbocado con mucha energía. En el campo, a veces es un poco demasiado egoísta. Sin embargo, sabe que tiene cualidades enormes».

«Solo necesita el entorno adecuado para pulirse, porque es un diamante. ¿Qué club le convendría? Dadas sus cualidades, me encantaría que viniera al Arsenal».