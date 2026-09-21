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Emanuele Tramacere
Traducido por

Encuentro entre árbitros y entrenadores: los ausentes y los casos «de VAR», Rowe-Kalulu y los otros errores admitidos por Orsato

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Primer cara a cara entre el mundo arbitral y el de los clubes de la Serie A

La Serie A 2026/2027 está viviendo una auténtica revolución técnica a nivel arbitral. El paso de la gestión de Rocchi a la de Daniele Orsato ha traído un criterio arbitral completamente distinto al del pasado y, por ello, había una enorme expectación por la reunión que estaba programada para hoy entre la cúpula arbitral y los entrenadores de los 20 clubes de la Serie A.

En Lissone, el ambiente fue el de un intercambio sereno en el que el equipo encabezado por el designador admitió algunos errores cometidos durante esta primera parte de la temporada.

  • LOS ENTRENADORES AUSENTES

    No estaban presentes los veinte entrenadores de la Serie A, pero quienes no pudieron participar optaron por enviar a su segundo entrenador.

    Entre los ausentes, informa Panorama, destacan sin duda Gian Piero Gasperini, Maurizio Sarri y Massimiliano Allegri, además de Massimiliano Alvini y Eusebio Di Francesco.

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  • El VAR no está apagado, pero...

    Orsato tranquilizó a todos los presentes al asegurar que «el VAR no está apagado», pero reiteró que los hombres presentes en Lissone intervendrán solo en presencia de errores claros y evidentes sobre el campo, sin intención de volver a revisar los casos límite o ya valorados a plena vista por el árbitro sobre el terreno de juego.

  • Rowe-Kalulu y los otros errores

    Orsato ha admitido, por tanto, algunos errores cometidos hasta ahora por sus hombres. El agarrón de Kalulu sobre Rowe era penalti y también el de Caracciolo sobre Pellegrino en la Coppa Italia entre Fiorentina y Pisa.

    En Fiorentina-Frosinone faltó una roja para Alex Jimenez, mientras que la mano de Vlasic en Torino-Milan era penalti. Por último, también Caqueret sobre Britschgi en Como-Parma era de roja.

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  • LOS CASOS «SOBRE EL TERRENO DE JUEGO»

    Por último, Orsato certificó que en varios casos dudosos la línea, correcta, ha sido la de mantener la decisión de campo, como en el caso del empujón de De Bruyne con motivo del gol del Napoli contra el Genoa o el choque Heggem-Oristanio en el Bolonia-Torino. En estos casos, la dirección arbitral nunca pedirá la intervención del VAR.