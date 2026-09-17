Encrucijada: ¿pondrá el Sundowns fin de forma prematura a la temporada del Al-Ahli saudí?

El Al-Ahli saudí afronta el duelo ante el Mamelodi Sundowns sudafricano en un momento que no admite más tropiezos, después de que el equipo se encontrara con un inicio de temporada completamente distinto a lo esperado, en medio de grandes cambios dentro del club y de resultados que no han dado a su afición muchos motivos para el optimismo.

Del Al-Ahli se marcharon varias de sus principales estrellas, encabezadas por Riyad Mahrez y Franck Kessié, y también terminó el recorrido del técnico alemán Matthias Jaissle con el equipo, antes del nombramiento del neerlandés Marino Pusic en un momento tardío y pocos días antes del inicio de la temporada, dando comienzo a una nueva etapa en medio de numerosas incógnitas.

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