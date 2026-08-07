Y según el periodista Mohamed Al Bakiri, la directiva del Al Ittihad se encuentra ahora en una encrucijada entre su plan sobre el futuro de Diaby y la oferta alemana, que exige cerrar la operación de inmediato.

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Al Bakiri reveló que el Inter de Milán ya había ofrecido 40 millones de euros para fichar a Diaby el pasado invierno, pero el Al Ittihad rechazó la oferta debido a las circunstancias con la afición y los medios en aquel momento.

El club italiano volvió a la carga este verano con una nueva oferta valorada en 20 millones de euros, además de un jugador cuyo coste asciende a 10 millones de euros, pero el Al Ittihad rechazó la propuesta por su deseo de obtener una contrapartida económica