A pesar de que se está considerando a estrellas consagradas como Enzo Fernandez y Alexis Mac Allister para la camiseta vacante, Scaloni apuesta firmemente por Paz para liderar la nueva era de la selección. Al hablar del plan interno de sucesión, Bueno desveló: "Si Scaloni renueva como seleccionador de Argentina, algo que se espera que se negocie en los próximos meses, el dorsal número 10 será para Nico Paz. Esto ya se ha decidido internamente y se está tomando muy en serio".