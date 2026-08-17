La Juventus ha pasado página en su intento de fichar a Martinez, identificando a Vicario, del Tottenham, como la principal solución a sus necesidades en la portería. El gigante turinés pasó varias semanas inmerso en negociaciones con el Aston Villa, pero finalmente se retiró después de saber que el club de la Premier League se negaba a moverse de su precio de 15 millones de euros (12,8 millones de libras).

Con la operación por Martinez descartada, el club italiano actuó con rapidez. Según The Athletic, el lunes se alcanzó un acuerdo total con el Tottenham para fichar a Vicario, lo que marca el regreso a la Serie A del guardameta de 29 años tras su salida en 2023.



