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¡Encontrada la alternativa a Emiliano Martínez! La Juventus acuerda el fichaje de Guglielmo Vicario procedente del Tottenham
La Juventus cambia de objetivo: de Martínez a Vicario
La Juventus ha pasado página en su intento de fichar a Martinez, identificando a Vicario, del Tottenham, como la principal solución a sus necesidades en la portería. El gigante turinés pasó varias semanas inmerso en negociaciones con el Aston Villa, pero finalmente se retiró después de saber que el club de la Premier League se negaba a moverse de su precio de 15 millones de euros (12,8 millones de libras).
Con la operación por Martinez descartada, el club italiano actuó con rapidez. Según The Athletic, el lunes se alcanzó un acuerdo total con el Tottenham para fichar a Vicario, lo que marca el regreso a la Serie A del guardameta de 29 años tras su salida en 2023.
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Detalles financieros y estructura de la cesión
El acuerdo está estructurado como una cesión con una opción de compra no obligatoria de 10,5 millones de euros (9 millones de libras), según Tuttosport. Esto permite a la Juventus evaluar el rendimiento del jugador a lo largo de la temporada antes de comprometerse a un traspaso permanente, presentando una alternativa rentable a sus objetivos anteriores.
Para el Tottenham, la salida señala un cambio de rumbo bajo Roberto De Zerbi, que ya ha identificado a Antonin Kinsky como su portero titular preferido. Vicario firmó una campaña irregular en el norte de Londres el curso pasado, donde por momentos fue propenso a errores costosos antes de acabar perdiendo su puesto en el once tras una operación de hernia en marzo.
Impacto en la jerarquía de la portería de la Juventus
Vicario se unirá a uno de los clubes más prestigiosos de Italia después de una intensa etapa de tres años en Inglaterra. Llegó originalmente al Tottenham desde el Empoli por una cantidad de alrededor de 20 millones de euros y se consolidó rápidamente como el sucesor de Hugo Lloris.
Su llegada agita la dinámica actual del vestuario en Turín. Con Vicario preparado para asumir el puesto de titular, el futuro de Michele Di Gregorio se ha vuelto cada vez más incierto. Según Fabrizio Romano, al actual portero de la Juve ya le han ofrecido al Marsella y a otros clubes europeos en calidad de cedido.
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Spalletti consigue a su hombre
Luciano Spalletti ha querido incorporar a un portero que se sienta cómodo sacando el balón jugado desde atrás, una cualidad que Vicario demostró con frecuencia durante sus primeros meses en el Tottenham. Aunque su nivel bajó hacia el final de su etapa en Londres, en la Juventus creen que un regreso al entorno táctico de la Serie A le ayudará a recuperar su mejor versión.
Este traspaso forma parte de una reestructuración más amplia este verano para la Juventus. Tras asegurarse recientemente a Jhon Lucumi procedente del Bolonia, la incorporación de un nuevo portero refuerza aún más una línea defensiva que está experimentando cambios significativos, mientras Vicario se prepara para integrarse en el sistema de Spalletti.
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