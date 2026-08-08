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«¡Encaje perfecto!»: instan al Manchester United a ir a por la estrella del Newcastle por encima de Myles Lewis-Skelly, del Arsenal
Bardsley insta al United a ir a por Hall
Bardsley ha aconsejado a su antiguo club reforzar su plantilla con el fichaje del defensa del Newcastle Hall. En una entrevista con Casinolyze, Bardsley subrayó que la profundidad de plantilla es esencial con el regreso del United a la competición europea. El exinternacional escocés señaló el lateral izquierdo como una de las principales áreas de preocupación pese al prometedor rendimiento de Luke Shaw en la pretemporada.
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Hall, el «encaje perfecto»
Bardsley cree que el preocupante historial de lesiones de Shaw significa que el Manchester United no puede confiar en él para una exigente temporada en múltiples competiciones. Señaló a Hall como la solución ideal para reforzar las opciones defensivas de Carrick. El exjugador del United cree que el versátil defensa posee exactamente las cualidades necesarias para triunfar en Old Trafford.
«Todavía hay tiempo en el mercado de fichajes, pero necesitan al menos un centrocampista más, alguien con un perfil más defensivo, y otro lateral izquierdo», explicó.
«Luke Shaw ha estado muy fino en la pretemporada, pero con su historial de lesiones siempre te preocupa. No creo que puedas confiar siempre en él durante toda una temporada, especialmente cuando el United está de vuelta en la Liga de Campeones, por la cantidad de partidos que tendrá que jugar.
«Lewis Hall, del Newcastle United, sería el encaje perfecto. Todo es cuestión de sacarlo del Newcastle United este verano, cuando ya han vendido a tantos jugadores y han perdido a Eddie Howe. Eso sí, es un jugador contrastado en la Premier League y tiene una edad estupenda. Creo que su forma de jugar encaja perfectamente en el Manchester United».
Hall, preferido por delante de Lewis-Skelly
Al evaluar posibles objetivos para el lateral izquierdo, Bardsley se decantó claramente entre Hall y el ganador de la Premier League Lewis-Skelly. Insistió en que Hall se ajusta mucho mejor a las necesidades defensivas inmediatas del United.
«Prefiero a Lewis Hall antes que a Myles Lewis-Skelly si miras lo que necesita el Manchester United este verano», afirmó Bardsley. «Hall está mejor preparado para jugar de lateral izquierdo. Creo que, si miras a Lewis-Skelly, es mucho mejor jugador cuando juega en el centro del campo, y no creo que el United necesite a otro jugador joven para esa zona. Necesita a un centrocampista defensivo contrastado, con esa experiencia, que llegue y se adueñe de esa posición.
«Escucha, es un jugador de calidad. No hay ninguna duda de eso. Ganó la Premier League la temporada pasada y fue titular en una final de la Champions League en el centro del campo. Pero para mí, si tuviera que elegir entre los dos, sería Lewis Hall cualquier día de la semana y dos veces el domingo».
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¿Qué le espera al Manchester United?
Está por ver si el Manchester United presentará una oferta formal por Hall o Lewis-Skelly. Según se informa, el Newcastle ha dejado claro recientemente que no tiene intención de vender a su lateral izquierdo este verano. Mientras tanto, el Arsenal también parece reacio a desprenderse de una de sus mayores promesas. Si el United no logra hacerse con ninguno de los dos jugadores, probablemente explorará otras opciones, con Antonee Robinson, del Fulham, ya vinculado a un posible traslado a Old Trafford.
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