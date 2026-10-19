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¡Encaje perfecto! Barcola elogia el planteamiento directo de Iraola y promete corresponder a la confianza del entrenador
Barcola brilla con el sistema de juego directo de Iraola
El extremo del Liverpool Bradley Barcola elogió al entrenador Andoni Iraola por implantar un estilo táctico que potencia al máximo sus cualidades naturales. El exdelantero del PSG se ha adaptado rápidamente al ataque de alta intensidad del técnico vasco en Anfield.
La filosofía de Iraola da prioridad a las transiciones rápidas, al juego veloz por las bandas y a una presión disciplinada sin balón.
Barcola reveló que sus primeras conversaciones con Iraola le convencieron de que el Liverpool era el destino perfecto para él desde el punto de vista táctico.
- Mark Pain
Un extremo detalla las exigencias defensivas y ofensivas de Iraola
Barcola explicó las funciones y responsabilidades concretas que le había asignado el entrenador del Liverpool en declaraciones a Sky Sports. «Cuando hablé con él antes de venir, hablamos de jugar en las bandas y hacer lo que sé hacer, jugar con mucha velocidad», contó Barcola.
«Sabe que ataco mucho, pero que también defiendo mucho».
«Me dijo que eso era lo que necesitaba de mí cuando llegara, así que las cosas van muy bien con él».
El francés quiere corresponder a la confianza de su entrenador
El jugador de 24 años expresó su plena confianza en el planteamiento táctico de Iraola y se comprometió a ser decisivo con regularidad sobre el terreno de juego. «Creo que mi estilo de juego encaja bien con lo que él busca», señaló Barcola.
«Le gusta el juego directo, y es lo que yo también prefiero».
«A partir de ahí, depende de mí marcar la diferencia sobre el terreno de juego, y espero poder corresponder a su confianza».
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La filosofía de Iraola de jugar por las bandas impulsa al Liverpool
La perfecta integración de Barcola en el planteamiento táctico de Iraola convierte a Liverpool en una gran amenaza por las bandas.
Con el entrenador y el jugador en sintonía en cuanto a las expectativas tácticas, el extremo aspira a mantener un alto nivel de rendimiento en todas las competiciones.
Liverpool tratará de aprovechar la velocidad y la capacidad de trabajo de Barcola mientras sigue en busca de títulos.
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