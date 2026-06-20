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«Encajaría a la perfección»: el seleccionador de España afirma que la estrella argentina encajaría mejor en La Roja que Kylian Mbappé, Vinicius Jr. y Lionel Messi
El fichaje soñado para La Roja
El seleccionador español nunca ha ocultado sus preferencias tácticas, pero su última declaración sobre el delantero del Atlético de Madrid ha causado revuelo en la comunidad futbolística internacional. En una reciente entrevista con COPE, se le preguntó qué superestrella mundial ficharía para la selección española y, sin dudarlo, respondió: Álvarez.
El seleccionador de La Roja explicó que el perfil del jugador de 26 años es justo lo que busca en un delantero moderno y afirmó: «Es un jugador fantástico. No me fue tan mal cuando voté por él en su día. En mi opinión, Julián encajaría a la perfección; sería un futbolista muy importante».
- AFP
Una admiración de toda la vida
No es la primera vez que el seleccionador español va a contracorriente para apoyar al exjugador del Manchester City. Tras el triunfo de Argentina en Catar, su voto para el máximo galardón individual de la FIFA, que ignoró a su legendario compatriota, causó revuelo mundial. Ahora reafirma que su confianza en la calidad de élite del delantero no ha flaqueado desde aquel torneo.
Al ser consultado si prefiere al delantero sobre estrellas como Kylian Mbappé o Vinicius Júnior, el técnico ratificó su criterio táctico: admira su ritmo de trabajo y versatilidad, perfectos para su estilo. «También están Mbappé, Vinicius y muchos otros, pero en mi opinión, Julián encaja a la perfección», añadió.
En defensa de la controvertida decisión
La insistencia del entrenador en elogiar al argentino le ha enfrentado a críticos que consideraban que ignoraba el estatus de icono de Messi, ocho veces ganador del Balón de Oro. Ya tuvo que explicar su decisión en una rueda de prensa, aclarando que su voto era una preferencia profesional y no un desaire a otro jugador. Entonces desmintió que su elección fuera algo más que una opinión futbolística meditada.
«Elegí a Julián Álvarez porque me cae bien», admitió el técnico. «No bebo; estaba sobrio. Me cae bien y, además, es campeón del mundo». ¿Los otros candidatos han sido campeones del mundo? Sí, pero elegí a Julián porque me apetecía. Messi ganó el Mundial y es el mejor, pero esa vez opté por Julián».
- AFP
En consonancia con la filosofía española
Estos comentarios resaltan su capacidad para presionar arriba y conectar el juego, rasgos ya emblemáticos de la selección española. Desde su llegada al Metropolitano, bajo las órdenes de Diego Simeone, el delantero de 26 años ha mostrado la flexibilidad táctica que lo convirtió en uno de los favoritos de Pep Guardiola.
Álvarez, objetivo de fichaje del Barcelona para este verano y por quien el Real Madrid ofreció recientemente 150 millones de euros, ha mantenido un historial individual estelar a pesar de la falta de títulos del Atlético, con 49 goles y 17 asistencias en 106 partidos en dos temporadas.