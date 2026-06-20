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Moataz Bellah El Hadedy

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«Encajaría a la perfección»: el seleccionador de España afirma que la estrella argentina encajaría mejor en La Roja que Kylian Mbappé, Vinicius Jr. y Lionel Messi

España
World Cup
L. de la Fuente
Julián Álvarez
L. Messi

Luis de la Fuente ha señalado a Julián Álvarez como el internacional argentino al que ficharía para la selección española. Esta decisión llega años después de que el entrenador sorprendiera al votar por el delantero en los premios «FIFA The Best» de 2022, por delante de Lionel Messi. El seleccionador de La Roja admira desde hace tiempo al talento sudamericano que lidera la delantera del Atlético de Madrid y lo ve como la pieza que falta en el rompecabezas de los campeones de Europa.

  • El fichaje soñado para La Roja

    El seleccionador español nunca ha ocultado sus preferencias tácticas, pero su última declaración sobre el delantero del Atlético de Madrid ha causado revuelo en la comunidad futbolística internacional. En una reciente entrevista con COPE, se le preguntó qué superestrella mundial ficharía para la selección española y, sin dudarlo, respondió: Álvarez.

    El seleccionador de La Roja explicó que el perfil del jugador de 26 años es justo lo que busca en un delantero moderno y afirmó: «Es un jugador fantástico. No me fue tan mal cuando voté por él en su día. En mi opinión, Julián encajaría a la perfección; sería un futbolista muy importante».

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    Una admiración de toda la vida

    No es la primera vez que el seleccionador español va a contracorriente para apoyar al exjugador del Manchester City. Tras el triunfo de Argentina en Catar, su voto para el máximo galardón individual de la FIFA, que ignoró a su legendario compatriota, causó revuelo mundial. Ahora reafirma que su confianza en la calidad de élite del delantero no ha flaqueado desde aquel torneo.

    Al ser consultado si prefiere al delantero sobre estrellas como Kylian Mbappé o Vinicius Júnior, el técnico ratificó su criterio táctico: admira su ritmo de trabajo y versatilidad, perfectos para su estilo. «También están Mbappé, Vinicius y muchos otros, pero en mi opinión, Julián encaja a la perfección», añadió.

  • En defensa de la controvertida decisión

    La insistencia del entrenador en elogiar al argentino le ha enfrentado a críticos que consideraban que ignoraba el estatus de icono de Messi, ocho veces ganador del Balón de Oro. Ya tuvo que explicar su decisión en una rueda de prensa, aclarando que su voto era una preferencia profesional y no un desaire a otro jugador. Entonces desmintió que su elección fuera algo más que una opinión futbolística meditada.

    «Elegí a Julián Álvarez porque me cae bien», admitió el técnico. «No bebo; estaba sobrio. Me cae bien y, además, es campeón del mundo». ¿Los otros candidatos han sido campeones del mundo? Sí, pero elegí a Julián porque me apetecía. Messi ganó el Mundial y es el mejor, pero esa vez opté por Julián».

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    En consonancia con la filosofía española

    Estos comentarios resaltan su capacidad para presionar arriba y conectar el juego, rasgos ya emblemáticos de la selección española. Desde su llegada al Metropolitano, bajo las órdenes de Diego Simeone, el delantero de 26 años ha mostrado la flexibilidad táctica que lo convirtió en uno de los favoritos de Pep Guardiola.

    Álvarez, objetivo de fichaje del Barcelona para este verano y por quien el Real Madrid ofreció recientemente 150 millones de euros, ha mantenido un historial individual estelar a pesar de la falta de títulos del Atlético, con 49 goles y 17 asistencias en 106 partidos en dos temporadas.

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