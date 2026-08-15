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«Encaja perfectamente»: Luis Enrique reacciona después de que el PSG cierre el fichaje de Ferran Torres por 50 millones de euros
El PSG cierra un acuerdo de 50 millones de euros por Torres
El PSG cerró el fichaje del delantero español Torres el sábado por la mañana. El atacante, de 26 años, llega al club francés procedente del Barcelona en un traspaso valorado en 50 millones de euros. El campeón del Mundial de 2026 ha firmado un contrato de larga duración en la capital francesa. El acuerdo entra en vigor de inmediato y vincula al versátil internacional con el conjunto parisino hasta 2031.
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Enrique, encantado con una incorporación versátil
En la rueda de prensa previa al Trofeo de Campeones, el entrenador Enrique expresó una enorme satisfacción tras la llegada del internacional español. Dejó claro que Torres aporta exactamente la calidad que el PSG busca en el mercado.
«Estoy contento con su llegada. Creo que estamos mejorando el equipo, siempre estamos buscando oportunidades», explicó Enrique a los medios. «Es un jugador internacional, le conocemos y se adapta perfectamente, porque puede jugar en cualquier sitio.
«Con su mentalidad, creo que es importante tener este tipo de jugador. Seguimos trabajando con el presidente y Campos en el mercado de fichajes y buscamos mejorar el equipo».
Relación preexistente en el fútbol internacional
El traspaso propicia un emocionante reencuentro entre Torres y Enrique en París. Ambos ya se conocen muy bien por su trabajo previo juntos a nivel internacional.
De hecho, el exseleccionador de España fue el técnico que dio a Torres su debut con la selección española. Esa relación ya consolidada debería resultar inestimable mientras el delantero se adapta a la vida en Francia.
- AFP
Se avecina el choque por el Trophée des Champions
Torres llega al PSG en un momento crucial de su preparación de pretemporada. El club parisino se dispone a enfrentarse al RC Lens en el Trofeo de Campeones, con la plantilla decidida a conquistar el título. Está por ver si el delantero de 26 años será titular en el partido o saldrá desde el banquillo.
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