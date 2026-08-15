«Encaja perfectamente»: Luis Enrique reacciona después de que el PSG cierre el fichaje de Ferran Torres por 50 millones de euros

En la rueda de prensa previa al Trofeo de Campeones, el entrenador Enrique expresó una enorme satisfacción tras la llegada del internacional español. Dejó claro que Torres aporta exactamente la calidad que el PSG busca en el mercado.

«Estoy contento con su llegada. Creo que estamos mejorando el equipo, siempre estamos buscando oportunidades», explicó Enrique a los medios. «Es un jugador internacional, le conocemos y se adapta perfectamente, porque puede jugar en cualquier sitio.

«Con su mentalidad, creo que es importante tener este tipo de jugador. Seguimos trabajando con el presidente y Campos en el mercado de fichajes y buscamos mejorar el equipo».