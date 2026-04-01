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Senegal v Peru - International FriendlyGetty Images Sport
Loai Mohamed

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En vídeo: una escena absurda... Celebraciones marroquíes y senegalesas por la Copa Africana de Naciones en una sola noche

Senegal vs Morocco
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Los finalistas de la Copa Africana de Naciones celebran un título que aún no se ha decidido oficialmente

En una escena que la cadena francesa «RMC Sport» calificó de «absurda», aficionados marroquíes y jugadores senegaleses celebraron una misma copa, la Copa Africana de Naciones 2025, a pesar de que el título aún no se ha adjudicado oficialmente a ninguno de los dos, ya que el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) aún no ha emitido su fallo.

Así, en la ciudad de Lens, durante el partido entre Marruecos y Paraguay, y en Diamniadio, durante el encuentro entre Senegal y Gambia, los aficionados marroquíes y los jugadores senegaleses celebraron junto a sus seguidores la noche del martes la proclamación de sus selecciones como campeonas de la Copa Africana de Naciones 2025.

La cadena «RMC Sport» señaló que unos 4300 kilómetros separan Lens de Dakar, pero el ambiente festivo se vivió en ambas ciudades.

Ambas partes celebraron la victoria al mismo tiempo, debido a la incertidumbre que seguía rodeando la identidad del campeón tras la final del 18 de enero en Rabat.

A pesar de la victoria de Senegal en el campo (1-0), la Comisión de Apelación de la CAF anunció el pasado 17 de marzo que consideraba a la selección senegalesa «retirada» de la final y otorgó la victoria a Marruecos por 3-0.

Varios jugadores de Senegal abandonaron el terreno de juego durante unos quince minutos durante el partido en Rabat, en protesta por la concesión de un penalti a Marruecos en el tiempo de descuento, que posteriormente fue fallado.

Más de dos meses después, la decisión final recae en el Tribunal Arbitral del Deporte, tras el recurso presentado por la Federación Senegalesa de Fútbol.

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  • Senegal: Seguimos siendo campeones de África

    A pesar de la polémica, la selección senegalesa sigue defendiendo su título, ya que mostró la copa ante su afición en el «Stade de France» durante un partido amistoso contra Perú, y luego continuó con las celebraciones en su propio país.

    Los jugadores y la Federación Senegalesa reafirmaron su compromiso con el lema «Campeones de África», y Édouard Mendy declaró: «Es un gran orgullo haber conseguido este título juntos».

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  • Marruecos también celebra

    Mientras tanto, los aficionados marroquíes celebraban en Lens su título, asegurando que la decisión ya se había tomado a su favor.

    Uno de los aficionados declaró a la cadena «RMC Sport»: «Somos los campeones de África, la sentencia ya se ha dictado y solo esperamos la decisión de la CAF». Otro añadió: «Las reglas son claras: quien abandona el campo se considera perdedor».

    A pesar de ello, la selección marroquí optó por no exagerar en la celebración durante su partido amistoso, sin levantar la copa ni enviar mensajes oficiales, limitándose a insistir en el respeto a las normas.

  • Vítores marroquíes en Lens

    Durante el partido entre Marruecos y Paraguay (2-1) en Lens, la afición coreó «Campeones de África» en los últimos minutos, en una gran celebración en las gradas a la que asistieron unos 38 000 espectadores procedentes de diferentes partes de Francia, Bélgica y los Países Bajos.

    Además, algunos aficionados llevaron réplicas de la copa, afirmando que era un «derecho legítimo», mientras que otros se burlaron de la exhibición de la copa por parte de Senegal en Dakar, considerándola «falsa».

    La afición afirmó que la decisión de la CAF de otorgar la victoria a Marruecos era legal, basándose en los artículos 82 y 84 del reglamento.

  • La selección marroquí guarda silencio

    En el ámbito oficial, ni la selección ni el cuerpo técnico celebraron el triunfo, ya que el entrenador Mohamed Wahbi insistió en que su atención se centra en el futuro y no en la polémica actual.

    Dijo: «No estaba al tanto de lo que ocurría fuera del equipo, mi atención se centraba en el trabajo dentro del campo. Tenemos nuestros objetivos y no miramos atrás».

    El portero Yassine Bounou también confirmó que los jugadores no prestaron atención a los cánticos, y dijo: «Estábamos concentrados en el partido, y agradecemos a la afición su apoyo».

    Incluso se le preguntó al seleccionador de Paraguay, Gustavo Álvaro, sobre el tema, y se limitó a decir que los campeonatos suelen decidirse dentro del campo.