El neerlandés Georginio Wijnaldum, centrocampista del Al-Ittihad, elogió a la afición del equipo, asegurando que le recuerda a la hinchada para la que jugó en el Liverpool, así como en el Feyenoord.

El Al-Ittihad había anunciado anteriormente el fichaje de Wijnaldum en una operación como agente libre, con un contrato que se extiende por una única temporada, tras finalizar su vínculo con su anterior club, el Al-Ittifaq.

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