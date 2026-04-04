En vídeo: Soboslai se enfada con la afición del Liverpool... y advierte a sus compañeros

El final del partido deparó una escena llamativa, protagonizada por Dominik Szoboszlai, quien se dirigió a saludar a la afición del Liverpool que permaneció en el estadio «Al-Ittihad» hasta el pitido final.

Mientras el jugador húngaro comenzaba a aplaudir, su lenguaje corporal cambió rápidamente: encogió los hombros en dirección a la afición en una imagen que suscitó polémica, antes de intentar animarlos de una forma que pareció impulsiva.

Su compañero Federico Chiesa intervino rápidamente, apartándolo y tranquilizándolo, en un intento por controlar la situación antes de que se agravara.