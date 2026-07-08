El exentrenador del Nottingham Forest habló de los retos que le esperan en el Al-Nasr, tras la conquista del título de liga por parte de Jorge Jesus la temporada pasada, siete años después.
Explicó: «Tengo muchas ambiciones y aspiraciones, y me alegra que el club comparta esa ambición; por eso estoy aquí».
Y añadió: «Jorge Jesús hizo un trabajo excepcional para ganar la liga saudí, y ahora el club está preparado para dar un paso más, por eso estoy aquí».
Y añadió: «Fíjate en la liga saudí ahora y observa cómo ha evolucionado en los últimos años: hay cuatro, cinco o seis equipos, todos compitiendo y con ganas de ganar, y la Liga de Campeones de Asia también supone un gran reto, por lo que es importante estar aquí con un equipo que goza de cierta estabilidad».
Concluyó: «Es un honor dirigir un club tan importante y, juntos, buscaremos el mayor éxito posible disfrutando del proceso».