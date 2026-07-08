Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Nottingham Forest v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

Traducido por

En vídeo: Posticoglu se disculpa con la afición del Al-Nassr: «No soy el hombre de la segunda vuelta, pero os prometo diversión»

Al Nasr FC
A. Postecoglou
1ª División
J. Jesus
Tottenham
Arabia Saudí
Australia
Portugal
Inglaterra

El entrenador australiano habla de su nueva misión con el «Al-Alamy»

Ange Postecoglou, nuevo técnico del Al-Nassr, ha rectificado sus palabras sobre ser «el hombre de la segunda temporada» días después de su fichaje.

El club lo presentó el viernes con un contrato de dos temporadas, hasta 2028, en sustitución del portugués Jorge Jesus.

  • El hombre de la segunda temporada

    El entrenador australiano concedió una entrevista a la cuenta oficial del Al-Nassr en «X», donde recordó su promesa de ganar títulos en la segunda temporada, hecha cuando dirigía al Tottenham.

    Postecoglou explicó: «Solía decir que siempre gano títulos en la segunda temporada, cuando muchos dudaban, como en el Tottenham, que llevaba 17 años sin títulos y 40 sin ganar en Europa».

    Y añadió: «Lo dije porque era mi segunda temporada allí, pero en el Celtic ganamos el doblete en la primera. Quería demostrar que podía triunfar con el Tottenham, un club poco acostumbrado a ganar títulos».

    Y concluyó: «Para mí da igual si es mi primer, segundo o tercer año; cada temporada quiero ganar títulos, pero no solo se trata de triunfar, sino de cómo se logra y cómo se juega al fútbol; eso también es muy importante para mí».

    • Anuncios

  • La era posterior a Jesús

    El exentrenador del Nottingham Forest habló de los retos que le esperan en el Al-Nasr, tras la conquista del título de liga por parte de Jorge Jesus la temporada pasada, siete años después.

    Explicó: «Tengo muchas ambiciones y aspiraciones, y me alegra que el club comparta esa ambición; por eso estoy aquí».

    Y añadió: «Jorge Jesús hizo un trabajo excepcional para ganar la liga saudí, y ahora el club está preparado para dar un paso más, por eso estoy aquí».

    Y añadió: «Fíjate en la liga saudí ahora y observa cómo ha evolucionado en los últimos años: hay cuatro, cinco o seis equipos, todos compitiendo y con ganas de ganar, y la Liga de Campeones de Asia también supone un gran reto, por lo que es importante estar aquí con un equipo que goza de cierta estabilidad».

    Concluyó: «Es un honor dirigir un club tan importante y, juntos, buscaremos el mayor éxito posible disfrutando del proceso».

  • Nuevos retos

    Sobre los retos con el Al-Nasr, explicó: «He trabajado mucho en Asia, de donde procedo. En Europa siempre dije que todos mis éxitos fueron difíciles; el hecho de lograrlos con equipos asiáticos no los hace fáciles, pues enfrentamos dificultades en cada competición».

    Y añadió: «Cada año es nuevo; así he logrado gran parte de mi éxito: al inicio de cada temporada pensaba: “Quiero que este año sea el mejor”».

    Y añadió: «No importa lo que haya conseguido en el pasado; lo importante es ganar. Cuando saboreas una victoria, quieres repetirla, pero debes recordar lo que hiciste para lograrla».

    Y añadió: «He trabajado duro y hecho muchos sacrificios; cada año empiezo con la misma mentalidad: quiero que sea el mejor para mí, para el club y para mi equipo, y así empezaremos este año».

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google

  • Una prueba de uno mismo

    Sobre su llegada al Al-Nasr, afirmó: «He disfrutado toda mi carrera afrontando nuevos retos, trabajando con gente nueva y creciendo».

    Y añadió: «Es una nueva oportunidad para ponerme a prueba en un entorno, un país y un equipo distintos. El reto es el mismo, sea cual sea la situación del equipo. He dirigido equipos sin éxito y los he llevado al éxito, y otros ya exitosos con los que he seguido cosechando triunfos».

    Concluyó: «Para mí lo más importante siempre ha sido mantener una buena relación con las personas con las que he trabajado, y estoy ilusionado con las oportunidades que se nos presentan ahora y con lo que podamos lograr juntos».

  • Mira las declaraciones de Posticoglou tras dirigir al Al-Nasr

Amistosos
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Milton Keynes Dons crest
Milton Keynes Dons
MKD