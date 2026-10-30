Amrabat no está por encima de la selección de Marruecos: debe "jugar y callar"

Hakimi y Bono, los mejores de la historia de Marruecos por amplia diferencia sobre el resto

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Tras las declaraciones en las que Mustapha Hadji, leyenda del fútbol marroquí, reveló su visión sobre el futuro de la selección de Marruecos y de sus principales estrellas, regresa en la segunda parte de su extensa entrevista con "Kooora" con opiniones más atrevidas y asuntos espinosos que rebasan las fronteras del fútbol marroquí para adentrarse en el corazón de la polémica futbolística en Egipto y África.

Y en uno de los momentos más destacados de la entrevista, Hadji dirige un mensaje directo al entrenador Hossam Hassan sobre su trato a su estrella Mohamed Salah, asegurando que el jugador del Liverpool es más grande que el entrenador y que la historia del fútbol egipcio, y que su estatus impone un respeto especial dentro de la selección. También revela su postura sobre la cercanía de Salah a batir el récord de Hossam Hassan, y elige a George Weah como el mejor jugador africano de la historia, basándose en su logro histórico de ganar el Balón de Oro.

Y las declaraciones no se detienen en este punto, pues Hadji abre fuego contra Sofyan Amrabat por su postura hacia el entrenador de la selección marroquí Mohamed Ouahbi, y sitúa a Achraf Hakimi y Yassine Bono en la cima de la historia del fútbol marroquí, por amplia diferencia sobre el resto de las estrellas, además de explicar las razones del tropiezo de Marruecos en la Copa Africana de Naciones pese a su brillantez en el escenario mundial.

La entrevista aborda también su valoración de la fuerza de las selecciones africanas y su opinión sobre el futuro del torneo continental y el sistema de su celebración, antes de dirigir un consejo franco a Brahim Díaz respecto a su futuro con el Real Madrid, instándole a marcharse si quiere conservar sus opciones de representar a Marruecos.

Entre declaraciones que suscitan polémica, comparaciones entre estrellas y leyendas, y posturas tajantes sobre cuestiones que ocupan a la afición futbolística, Mustapha Hadji ofrece en la segunda parte de su entrevista con "Kooora" una lectura atrevida del pasado y el presente del fútbol africano, y de las decisiones que podrían dibujar los rasgos de su futuro.

Lee la primera parte de la entrevista de Mustapha Hadji con Kooora

Y a la segunda parte de la entrevista: