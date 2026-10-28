En vídeo: Mustapha Hadji en entrevista con Kooora (1/2): Senegal será campeón de África en este caso y una diferencia fundamental entre Wahbi y Regragui

Marruecos no robó la Copa de África: la ley es clara

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Mustapha Hadji no fue un simple jugador que vistió la camiseta de la selección marroquí, sino una de las figuras más destacadas que llevaron las aspiraciones de Marruecos a los campos internacionales y dejaron su huella en la memoria del fútbol africano.

El ganador del premio al mejor jugador africano en 1998, y uno de los rostros más destacados de Marruecos en el Mundial de Francia, disputó 58 partidos internacionales entre 1994 y 2002, en los que marcó 12 goles y dio 6 asistencias, ofreciendo el modelo del jugador marroquí capaz de brillar en los más altos niveles de la competición europea.

Tras una trayectoria profesional en la que pasó por varios clubes europeos, entre los más destacados el Aston Villa y el Deportivo de La Coruña, Hadji regresó a la selección marroquí a través del trabajo técnico, ocupando un puesto en el cuerpo de ayudantes entre 2014 y 2022, y viviendo de cerca el viaje de evolución de Marruecos hasta lograr las semifinales del Mundial 2022 en Qatar.

En la primera parte de su extensa entrevista con «Kooora», Hadji abre expedientes espinosos que encabezan el panorama futbolístico marroquí y africano, hablando del litigio legal entre Marruecos y Senegal en torno a la final de la Copa Africana de Naciones, de su postura sobre la polémica acerca de albergar la final del Mundial 2030, y de su opinión sobre la competencia con España y el asunto del racismo.

Asimismo, el exastro de Marruecos ofrece una lectura técnica de la selección actual, compara las generaciones de 2022 y 2026, y evalúa el trabajo de Walid Regragui y Mohamed Wahbi, señalando las selecciones que considera capaces de detener a Marruecos, y apuntando a los puntos fuertes y débiles más destacados de la plantilla.

La entrevista se extiende al expediente de Lamine Yamal y su elección de representar a la selección española en lugar de Marruecos, pues Hadji revela cómo ven los marroquíes a la estrella del Barcelona pese a su decisión internacional, antes de hablar sobre las opciones del ataque marroquí, desvelar el nombre que prefiere para liderar la línea delantera, y dar su opinión sobre el papel de Soufiane Rahimi y sus posibilidades con la selección.

Y vamos con la primera parte de la entrevista: