José Mourinho, entrenador del Real Madrid, cargó contra el arbitraje tras la derrota de su equipo por 2-1 ante el Atlético de Madrid, en la cumbre de la séptima jornada de LaLiga española.

El Atlético de Madrid dispuso de un penalti en la segunda parte, con el que marcó el gol de la ventaja, después de la expulsión de Dean Huijsen, jugador del conjunto blanco, en el minuto 52.

La cuenta Madrid Zone en la red social X publicó las declaraciones del entrenador portugués en la rueda de prensa, donde dijo: «¿Las faltas que cometieron Kang-in Lee y Romero sobre Valverde y Bellingham? Está claro que esas dos faltas merecían dos tarjetas rojas».

Y continuó: «El partido debería haberse convertido en once jugadores contra nueve durante 50 minutos, pero en lugar de eso se transformó en once contra diez en nuestra contra».

Mourinho también mostró imágenes de las tarjetas rojas que no se concedieron a los jugadores del Atlético de Madrid.

Mourinho subrayó: «Quiero abrazar a los jugadores de mi equipo, porque lo dieron todo. Su rendimiento en la primera parte fue del máximo nivel, y luego las cosas se complicaron en la segunda parte por la expulsión de Huijsen».

Y señaló: «El señor Trujillo, el árbitro asistente de vídeo, que no llamó al árbitro para revisar la tarjeta roja de Kang-in Lee, tiene una historia muy extraña con el Real Madrid».

Y apuntó: «Miren simplemente la temporada pasada, en muchos partidos ante el Real Madrid; en cuanto al pobre árbitro Ortiz, está claro que no puede lidiar con la presión en partidos de este tipo».

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