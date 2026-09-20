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Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

En vídeo: Mourinho explota contra los árbitros: Negreira ya no existe y no hablaré de la "conspiración"

Atlético Madrid vs Real Madrid
Atlético Madrid
Real Madrid
Primera División
J. Mourinho
Barcelona
España

Quiero abrazar a los jugadores del Madrid y felicito al comité de árbitros

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, cargó contra el arbitraje tras la derrota de su equipo por 2-1 ante el Atlético de Madrid, en la cumbre de la séptima jornada de LaLiga española.

El Atlético de Madrid dispuso de un penalti en la segunda parte, con el que marcó el gol de la ventaja, después de la expulsión de Dean Huijsen, jugador del conjunto blanco, en el minuto 52.

La cuenta Madrid Zone en la red social X publicó las declaraciones del entrenador portugués en la rueda de prensa, donde dijo: «¿Las faltas que cometieron Kang-in Lee y Romero sobre Valverde y Bellingham? Está claro que esas dos faltas merecían dos tarjetas rojas».

Y continuó: «El partido debería haberse convertido en once jugadores contra nueve durante 50 minutos, pero en lugar de eso se transformó en once contra diez en nuestra contra».

Mourinho también mostró imágenes de las tarjetas rojas que no se concedieron a los jugadores del Atlético de Madrid.

Mourinho subrayó: «Quiero abrazar a los jugadores de mi equipo, porque lo dieron todo. Su rendimiento en la primera parte fue del máximo nivel, y luego las cosas se complicaron en la segunda parte por la expulsión de Huijsen».

Y señaló: «El señor Trujillo, el árbitro asistente de vídeo, que no llamó al árbitro para revisar la tarjeta roja de Kang-in Lee, tiene una historia muy extraña con el Real Madrid».

Y apuntó: «Miren simplemente la temporada pasada, en muchos partidos ante el Real Madrid; en cuanto al pobre árbitro Ortiz, está claro que no puede lidiar con la presión en partidos de este tipo».

Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de Kooora

  • FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-REAL MADRIDAFP

    El comité de árbitros: qué pobres son

    El técnico portugués ironizó al afirmar: «Quiero felicitar al comité de árbitros que elige a los colegiados. En primer lugar, es extraño que hace semanas se filtraran noticias que indicaban que este árbitro había sido elegido para dirigir este partido, pues normalmente los árbitros se designan en la misma semana en que se disputa el encuentro».

    Y añadió: «Luego llega la elección de esta combinación: un árbitro asistente de vídeo que tiene una historia extraña con el Real Madrid una y otra vez, junto a un árbitro flojo, con poca experiencia, que solo ha dirigido partidos pequeños. Pobre comité de árbitros, ha cometido un error, qué pobres son».

    Mourinho explicó: «En circunstancias normales, diría que no debemos rendirnos, por supuesto, pues todavía queda mucho por lo que jugar, y apenas estamos en septiembre, pero está claro que estas no son circunstancias normales».

    Y agregó: «No quiero profundizar en el asunto, pero está claro que hay cosas muy extrañas, extrañísimas. Esperaba que, al regresar a LaLiga española, encontraría las cosas diferentes a como estaban cuando la dejé en 2013, pero, por desgracia, las cosas siguen igual».

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    No culpo a los jugadores del Real Madrid por nada

    Recalcó: "Solo pido a los árbitros y al comité de árbitros que nos dejen competir, nada más. No voy a decir que lo que pasó hoy fue algo premeditado y una conspiración, ¿verdad? Es simplemente un error, ¿no?".

    Afirmó: "No culpo de nada a los jugadores de mi equipo hoy. Lo dieron todo y estoy muy orgulloso de ellos, mostraron ganas, lucha y determinación, y siguieron compitiendo hasta el final".

    Dijo: "Si se nos permite competir, entonces sí, todavía podemos aspirar a ganar LaLiga y a pelear por ella".

    Concluyó: "Aunque nos vamos del partido decepcionados por la derrota, la buena sensación es saber que tus jugadores lo dieron todo y que no puedes culparlos de nada".

  • imago-sport-1083576025.jpgAlterphotos

    Neguirera ya no existe, ¿verdad?

    Como publicó el diario Sport, algunas de las declaraciones de Mourinho, en las que dijo: "Queremos estar en lo más alto. No queremos el segundo, el tercero, el cuarto ni el quinto puesto. Queremos tener más puntos de los que tenemos ahora, y eso está claro".

    Y continuó: "Han pasado cosas llamativas en las últimas semanas, y aquí en este estadio, el gol anulado a Osasuna, el penalti en San Sebastián, el penalti en Barcelona, y la no expulsión de un jugador frente al Athletic Bilbao por parte de este árbitro, que fue amable con el Barcelona".

    En la última pregunta, sobre el caso Negreira, José Mourinho prefirió no entrar en ninguna polémica.

    El técnico portugués respondió: "Negreira ya no existe, ¿verdad? Si ya no existe, entonces el asunto no está manchado por Negreira".

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