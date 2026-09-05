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Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traducido por

En vídeo: Mendy revela la verdad sobre su implicación en la destitución del director deportivo y reprocha a la afición del Ahly

E. Mendy
A. Bondarenko
Al Quadisiya vs Al Ahli
Al Quadisiya
Al Ahli
1ª División
Senegal
Ucrania
Arabia Saudí

El guardameta senegalés abrió su corazón

El senegalés Édouard Mendy, guardameta del Al-Ahli saudí, reveló la verdad sobre lo que provocó la destitución del portugués Rui Pedro Braz, exdirector deportivo del club, y además dirigió un reproche a la afición del equipo.

El Al-Ahli venció al Al-Riyadh por 5-0, en el partido que enfrentó a ambos la tarde de ayer viernes, en el estadio de la Ciudad Deportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal, en la quinta jornada de la Liga Roshn saudí.

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  • La verdad sobre la causa del despido de Rui Pedro

    Tras el final del partido, Mendy fue preguntado sobre la veracidad de haber provocado la decisión que anunció el Al-Ahli anteayer jueves, la salida de Roy Pedro de su cargo como director deportivo, menos de un año después de asumir la responsabilidad.

    Los canales de "Thmanyah", que retransmiten la liga saudí, habían asegurado que los jugadores del Al-Ahli celebraron una reunión con la directiva del club, tras la derrota en el clásico ante el Al-Hilal por tres goles a cero, el pasado martes, para exigir la destitución del director deportivo.

    El guardameta senegalés respondió a esta acusación en declaraciones recogidas por el diario saudí "Asharq Al-Awsat", donde dijo: "Somos futbolistas y no tomamos este tipo de decisiones".

    Y aclaró: "El lugar donde debemos hablar es el terreno de juego, y ese es el lugar donde debe estar nuestra respuesta. Somos jugadores antes que cualquier otra cosa, y nadie es más grande que el club, y nadie será más grande que el club".

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  • Reproche de la afición del Al-Ahly

    Mendy también dirigió un reproche a la afición del Al Ahli por los silbidos de desaprobación que lanzó contra el centrocampista ucraniano Artem Bondarenko, recién llegado desde el Shakhtar Donetsk, desde el comienzo del partido hasta el final.

    Mendy declaró al respecto: "Quiero recalcar que estamos unidos, y así como le digo a la afición que estamos con ellos, también necesitamos que ellos estén con nosotros. Deben apoyarnos y apoyar a cada jugador del equipo; mientras un jugador esté aquí y vista la camiseta del club, todos debemos respaldarlo".

    Y añadió: "Hace apenas diez días la afición le dio un recibimiento excepcional a uno de los jugadores, que ahora es miembro del equipo y parte de esta familia. Lo que está por encima de todos es esta familia y este club, el club más grande de Asia y no solo de Arabia Saudí".

    Y prosiguió: "Tenemos la responsabilidad de demostrarle a Arabia Saudí, al Reino, a Asia y al mundo que somos el mejor club, y queremos que cualquier jugador que venga aquí se sienta bienvenido y feliz de estar aquí, tal como siempre ha hecho nuestra afición con cada uno de nosotros".

    Y agregó: "Estas cosas no deben cambiar. Nosotros queremos a nuestra afición y nos preocupamos por ella, y estoy seguro de que ellos también quieren a cada uno de nosotros".

  • El regreso a las victorias

    Mendy también habló sobre el regreso a la senda de las victorias en la Roshn League, tras dos derrotas consecutivas ante Al-Khaleej por 1-3, en la cuarta jornada, y luego frente al Al-Hilal en el clásico por un contundente 3-0, en un partido aplazado de la tercera jornada.

    Y comentó: "Éramos conscientes entre nosotros de que no habíamos ofrecido lo suficiente en los dos últimos partidos. El escenario de cada partido fue diferente, pero está claro que lo que ofrecimos no fue suficiente, y esa no es nuestra verdadera personalidad".

    Y añadió: "Hablamos mucho durante esta semana, y nos recordamos a nosotros mismos las cosas que nos hacen fuertes. Sabíamos que jugaríamos en nuestro campo y que teníamos que conseguir los tres puntos para volver al buen camino, y eso fue lo que hicimos".

    Y continuó: "Disputamos un gran número de competiciones y partidos, así que ¿por qué preocuparnos? Jugamos y nos preparamos para cada partido".

    Y concluyó: "Somos uno de los clubes que más partidos disputa en Arabia Saudí y Asia, por lo que solo tenemos que centrarnos en nuestro trabajo, creer en nosotros mismos y seguir trabajando duro, porque nuestro éxito no se logrará más que con el trabajo y manteniéndonos unidos".

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  • Mira las declaraciones de Mendy

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