El Manchester City venció 3-0 al Chelsea este domingo en Stamford Bridge, en la 32.ª jornada de la Premier League.

Con este triunfo, el City suma 64 puntos en 31 jornadas y se sitúa a 6 del líder, el Arsenal (70 puntos en 32 partidos), por lo que la lucha por el título se mantiene viva.

El Chelsea, dirigido por Liam Rossiniore, se queda sexto con 48 puntos tras 32 jornadas y mantiene su irregularidad.

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El City saltó al campo con: «Gianluigi Donnarumma, Abdulkadir Khosanov, Matheus Nunes, Marc Ghi, Nico Aurili, Rodri, Bernardo Silva, Jérémy Doku, Ryan Sharqi, Antoine Semenyo y Erling Haaland».

El Chelsea respondió con Robert Sánchez; Malo Justo, Wesley Fofana, Gorel Hato, Marc Cucurella; André Santos, Moisés Caicedo, Estevao, Cole Palmer, Pedro Neto y João Pedro.

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