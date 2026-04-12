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Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
Karim Malim

Traducido por

En vídeo: La Premier League arde. El Manchester City aprovecha el regalo del Arsenal y humilla al Chelsea

Chelsea vs Manchester City
Chelsea
Manchester City
Premier League
Inglaterra

Una actuación arrolladora... ¡Guardiola no tiene piedad!

El Manchester City venció 3-0 al Chelsea este domingo en Stamford Bridge, en la 32.ª jornada de la Premier League.

Con este triunfo, el City suma 64 puntos en 31 jornadas y se sitúa a 6 del líder, el Arsenal (70 puntos en 32 partidos), por lo que la lucha por el título se mantiene viva.

El Chelsea, dirigido por Liam Rossiniore, se queda sexto con 48 puntos tras 32 jornadas y mantiene su irregularidad.

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El City saltó al campo con: «Gianluigi Donnarumma, Abdulkadir Khosanov, Matheus Nunes, Marc Ghi, Nico Aurili, Rodri, Bernardo Silva, Jérémy Doku, Ryan Sharqi, Antoine Semenyo y Erling Haaland».

El Chelsea respondió con Robert Sánchez; Malo Justo, Wesley Fofana, Gorel Hato, Marc Cucurella; André Santos, Moisés Caicedo, Estevao, Cole Palmer, Pedro Neto y João Pedro.

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  • Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Oportunidades perdidas

    El Manchester City dominó el inicio y ganó un córner temprano sin peligro para el Chelsea. Luego presionó en busca del primer gol.

    Cole Palmer estuvo a punto de abrir el marcador tras recibir dentro del área y disparar con fuerza, pero su remate se estrelló en la red exterior. 

    El Chelsea respondió con un pase profundo a João Pedro dentro del área, cuyo remate fue bloqueado por la defensa y terminó en córner.

    Palmer volvió a rematar con la derecha, pero el balón llegó sin problemas a las manos del portero, instante en el que el árbitro mostró una tarjeta amarilla a Estêvão.

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    Gol anulado

    Marc Cucurella marcó al Manchester City, pero el árbitro anuló el gol por fuera de juego. 

    Pedro Neto desperdició otra ocasión con un potente disparo raso desde dentro del área que el portero detuvo con maestría.

    El partido fue equilibrado en el centro del campo, con pocas ocasiones claras, aunque un disparo potente de Antoine Semenyo se marchó ligeramente desviado del poste izquierdo.

    En el descuento, André Santos cabeceó con fuerza, el balón se marchó por encima del larguero y la primera parte acabó 0-0.

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    Un doble golpe que desconcierta a los Blues

    En la segunda parte, el Manchester City salió con fuerza: Erling Haaland recibió un pase en profundidad y disparó, pero el balón impactó en la defensa. 

    Jeremy Doku cayó en el área y reclamó penalti, pero el árbitro dejó seguir el juego.

    En el 51, Ryan Sherki centró desde la izquierda y Nico Orieli cabeceó al fondo de la red.

    El segundo llegó en el 57: Marc Ghi controló dentro del área y disparó fuerte al fondo de la red.

    Orili sufrió una lesión y fue reemplazado por Yann Ayet-Nouri.

    El Chelsea estuvo a punto de recortar distancias con un disparo de Cole Palmer dentro del área, pero el balón golpeó a un defensa y se marchó por encima del larguero.

  • Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Doku da el golpe de gracia

    Minuto 68: Jérémy Doku robó el balón, entró al área y, con un potente zurdazo, batió a Robert Sánchez para el 3-0 del Manchester City.

    Acto seguido, Liam Rossier buscó reactivar a su equipo con los ingresos de Romeo Lavia y Alejandro Garnacho por André Santos y Estevao.

    El Chelsea respondió con un disparo de Cucurella desde fuera del área que rozó el poste y un cabezazo de João Pedro que se marchó desviado.

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    Cambios tardíos... y un mensaje contundente

    Pep Guardiola realizó tres cambios: Rayan Cherki, Jérémy Doku y Bernardo Silva fueron sustituidos por Phil Foden, Sávio Moreira y Mateo Kovačić.

    En el 82, Rosiner respondió con Dario Isogo y William Delap por Moises Caicedo y João Pedro, pero el Chelsea no pudo revertir el marcador y el partido terminó 3-0 para el City.

    Con este triunfo, el City reafirma su lucha por el liderato y avisa al Arsenal: la carrera por el título sigue abierta.

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