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Nelo vingada - نيلو فينجاداKooora.com
Loai Mohamed

Traducido por

En video.. Vingada en entrevista con Kooora (1/2): El logro de Portugal inspira a Egipto en el Mundial... y este es el seleccionado árabe más fuerte

N. Vingada
Belgium vs Egypt
Belgium
Egypt
World Cup
Brazil vs Morocco
Brazil
Morocco
Argentina vs Algeria
Argentina
Algeria
Jordan vs Algeria
Jordan
H. Hassan
H. El Badry
Al Masry SC vs Al Ahly SC
Al Masry SC
Al Ahly SC
Premier League
Zamalek SC vs Ceramica Cleopatra
Zamalek SC
Ceramica Cleopatra
Pyramids FC vs Smouha SC
Pyramids FC
Smouha SC
Zizo
Portugal
Bélgica
Egipto
EE. UU.
Brasil
Marruecos
Argentina
Argelia
Jordania

El nuevo formato del Mundial no beneficia al fútbol y el grupo de Francia es el más fuerte.

Las selecciones árabes caerán antes de cuartos y ahí radica el problema de Egipto.

Argelia podría sufrir ante Jordania y no me sorprendería que ambos avanzaran.

La afición discutirá tres nombres de la lista mundialista y busca al seleccionador ideal.

Hossam El Badri, leyenda del Al Ahly, y Zizo brillará la próxima temporada.

Con una trayectoria que abarca 12 países, el portugués Nelo Vingada sigue siendo uno de los técnicos más destacados del fútbol árabe: llevó al Zamalek a un título liguero invicto y conquistó la Copa de Asia 1996 con Arabia Saudí. además de sus dos Mundiales Sub-20 con Portugal.

En la primera parte de su entrevista exclusiva con Kooora, el técnico de 73 años abre su baúl de experiencias y repasa su paso por Egipto, además de analizar el futuro de las selecciones árabes en el Mundial de 2026.

El exdirector técnico de la Federación Egipcia de Fútbol analiza las opciones de la selección de los Faraones bajo Hossam Hassan y recuerda su papel en la llegada de Carlos Queiroz en 2021.

El veterano técnico, que también dirigió a Jordania y al Wydad, analiza el futuro del fútbol árabe, señala a la selección con más opciones en el Mundial, repasa la Liga egipcia y opina sobre el posible regreso de Hossam El Badri al Al Ahly y el futuro de Ahmed Sayed “Zizo”. tras la gran polémica que le ha rodeado recientemente. Aquí tenéis la primera parte de la entrevista:

  • ¿Por qué te alejaste de los entrenamientos en los últimos años?

    Estoy bien, en forma y preparado. No soy activo en redes ni dependo de agentes: todos conocen mis resultados y lo que he aportado al fútbol en varios países, con selecciones y clubes. Siempre estoy listo.

    En los últimos tiempos he trabajado como director y asesor técnico, e impartido muchos seminarios y conferencias, porque me gusta compartir mis experiencias y conocimientos. El fútbol ha cambiado, pero sigo de cerca los nuevos métodos y estoy preparado.

    El fútbol depende de muchos factores que no puedo controlar, pero estoy satisfecho con mi trabajo y seguro de que, en cualquier momento y lugar, puedo transmitir mi mensaje y aportar al desarrollo del juego.

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  • Has entrenado a varios clubes y selecciones a lo largo de tu dilatada carrera; ¿qué experiencias te han marcado más?

    Tengo una extensa trayectoria como entrenador. He trabajado en 12 países, incluido Portugal. Todas las experiencias han sido clave para mí; algunas fueron exitosas y otras no, pero todas me enseñaron mucho.

    Destaca mi etapa con Portugal, a la que llevé por primera vez a los Juegos Olímpicos de Atlanta, donde acabamos cuartos. Luego, en Arabia Saudí, me convertí en el primer técnico luso en ganar un campeonato continental al lograr el título asiático. Fue mi primer trabajo fuera de Portugal y un gran éxito.

    En 2003 el Zamalek me fichó y esa etapa cambió mi vida y la de mi familia; aún considero Egipto mi segunda patria. El club, bajo la presidencia del Dr. Kamal Darwish, me abrió las puertas y juntos hicimos historia.

    En Jordania, donde sustituí al gran Mahmoud Al-Jawhari, mi misión fue renovar la selección tras una generación exitosa.

    El ambiente fue excelente y conté con el apoyo del príncipe Ali, entonces presidente de la Federación Jordana y vicepresidente de la FIFA, quien facilitó todo lo necesario para el trabajo del entrenador.

    También trabajé en Irán, China, India y Malasia, pero estas experiencias fueron las más importantes y las que más me marcaron.

  • ¿Qué te parece el nuevo formato del Mundial de 2026?

    Esta vez participarán 48 selecciones, y no me parece bien: el Mundial debería ser solo para las mejores.

    Creo que veremos goleadas humillantes que no benefician al fútbol. Al final, más partidos son más ingresos, y el dinero manda.

  • ¿Cuál es, en tu opinión, el «grupo de la muerte» del Mundial?

    Hay muchos grupos, pero no creo que haya ningún «grupo de la muerte»: el formato del torneo permite clasificarse a los mejores. Recuerda que pasan los dos primeros de cada grupo y algunos terceros.

    Aun así, el grupo de Francia, Senegal, Irak y Noruega resulta equilibrado. Francia es favorita, Senegal llega con fuerza, Noruega cuenta con Haaland y podría sorprender, e Irak parte como débil, aunque en el fútbol todo puede pasar. En esta primera fase espero que avancen las mejores y no grandes sorpresas.

  • MOROCCO-RABAT-AFCON-FOOTBALL-MAR-SEN-Match52-FINALAFP

    ¿Qué selección árabe logrará el mejor resultado en el Mundial de 2026?

    El nuevo formato de 48 equipos da a las selecciones árabes más opciones de clasificar. Por cultura y estilo de juego, Marruecos parece la más fuerte; Argelia también destaca, y Egipto puede sorprender.

    Egipto cuenta con una buena generación, aunque la mayoría juega en su liga local y solo unos pocos lo hacen en Europa, lo que se nota en los torneos importantes cuando sube la exigencia.

    Aun así, Marruecos, Argelia y Egipto pueden lograr buenos resultados, aunque repetir lo de Marruecos en Catar será complicado. Tienen talento y una generación interesante, y en el fútbol siempre caben sorpresas. Aun así, veo difícil que una selección árabe alcance los cuartos de final en la próxima edición.

  • ¿Por qué dejaste la Federación Egipcia de Fútbol?

    En 2021, Ahmed Megahed, entonces presidente de la Federación Egipcia, me ofreció un contrato de dos años. Por la pandemia, propuse uno renovable.

    Empecé a trabajar en circunstancias muy difíciles: todo estaba cerrado, la comunicación era complicada y, para colmo, contraje COVID-19.

    Un año después, el presidente Ahmed Megahed dejó el cargo tras la Copa Africana de Naciones de 2022, y lo reemplazó Jamal Allam. Mantuvimos una charla respetuosa, y tras ella decidí marcharme para dar a la nueva directiva la oportunidad de elegir lo que mejor le convenga, pues al llegar con un presidente y luego encontrarte con otro, las visiones pueden diferir.

    Todo se hizo con respeto. Egipto, sobre todo en esa etapa, siempre estará en mi corazón. A pesar de las dificultades, fue una experiencia muy positiva. Dejé documentos y planes; creo que hice un buen trabajo, aunque podría haber sido mejor en otras circunstancias.

    Aun así, fue una experiencia maravillosa: impulsamos el fútbol juvenil y el femenino, y me siento orgulloso de lo que aporté.

  • ¿Propusiste a Kerosh para dirigir la selección egipcia mientras trabajabas en la Federación de Fútbol? ¿Cómo valoras su experiencia con los Faraones?

    En esa época me centraba en la selección olímpica, las juveniles y el fútbol femenino, así que mi labor con la absoluta era limitada. Aun así, siempre estuve dispuesto a aportar lo mejor de mí.

    Entonces Hossam El Badry era el seleccionador; tras el 1-1 contra Gabón, mientras yo estaba en El Cairo, supe que se iba. En nueve partidos sumaba cinco victorias y cuatro empates, pero la Federación decidió sustituirlo.

    Como el tiempo apremiaba, el presidente Ahmed Megahed me visitó y trabajamos juntos para preparar los siguientes partidos. Se barajaron varios nombres y yo me ofrecí a ayudar en caso de emergencia.

    Durante las conversaciones y al barajar varios nombres, surgió el de Carlos Queiroz. No fue fácil localizarlo, pues se encontraba en su finca de Mozambique. Tras varios días y algunas llamadas sin respuesta, por fin contestó y puse en contacto a ambas partes.

    Mujahid me consultó y, dada la urgencia, consideré que era la mejor decisión; Károly era el hombre adecuado para la misión.

  • Tu nombre se ha relacionado en más de una ocasión con el puesto de entrenador de clubes egipcios y de la selección nacional. ¿Hubo realmente negociaciones y por qué fracasaron?

    Entrené al Zamalek en la temporada 2003-2004. Ganar la liga sin perder, la Copa Árabe y la Supercopa Egipto-Arabia Saudí dejó una huella imborrable en mi carrera.

    Fue un logro excepcional para mí, para los jugadores y para todo el cuerpo técnico, encabezado por Mahmoud Al-Khawaja y Hisham Yaken.

    Desde entonces tuve oportunidades de volver a Egipto, mi segunda patria, el país donde más he trabajado tras Portugal.

    Mi forma de tratar a la gente, respetar la cultura y relacionarme con prensa y rivales dejó una huella de deportividad y, por supuesto, de resultados: ganar la liga sin perder es un logro excepcional.

    Manuel José lo logró varias veces y es el mejor entrenador que ha trabajado en Egipto a nivel de clubes, al igual que Hassan Shehata, quien consiguió resultados excepcionales con la selección.

    Ese éxito me abrió puertas para regresar, aunque en algunas ocasiones no se concretó.

    Hace dos años lo tenía todo listo para volver, pero al final no se concretó.

    Al final no regresé, a veces por mi decisión y otras porque otros creyeron que no era el técnico adecuado, pero Egipto seguirá siendo mi segunda patria.

  • FBL-AFR-2025-EGY-PRESSERAFP

    Hossam Hassan afirmó que un entrenador nacional es mejor para la selección de Egipto que uno extranjero. ¿Estás de acuerdo?

    Cualquier entrenador que quiera trabajar en el fútbol debe estar dispuesto a hacerlo en cualquier lugar. Yo he trabajado en 11 países, además de Portugal, y todas las experiencias han sido positivas.

    El fútbol es el mismo en todos lados: 11 contra 11, pero las culturas y mentalidades cambian mucho. Por ejemplo, trabajé en Corea y luego en China: dos países geográficamente cercanos, pero en los que todo es diferente, así que hay que estar siempre dispuesto a adaptarse.

    Ahora Hossam Hassan dirige a Egipto, y recuerdo la era dorada de los Faraones con Hassan Shehata, cuando ganaron tres Copas Africanas de Naciones consecutivas, algo casi imposible hoy.

    Sin embargo, creo que elegir a un técnico local fue acertado: los extranjeros aportan ideas frescas, pero con el tiempo conviene cambiar.

    Egipto tiene buenos entrenadores y Hossam Hassan aprovechó su oportunidad y clasificó al equipo para el Mundial con relativa facilidad.

    Los últimos dos partidos lo confirman: la victoria 4-0 ante Arabia Saudí y el empate en España son resultados muy importantes.

    El Mundial es otro desafío, pero ahora toca confiar en que Egipto tiene al técnico y a los jugadores indicados.

  • Si fueras Hossam Hassan, ¿convocarías a Hamza Abdelkarim para el Mundial?

    Me cuesta decir quién debería estar en la selección, pues estoy fuera del día a día y sé que elegir a los 23 jugadores para el Mundial no es fácil.

    Casi todos coincidimos en 19 o 20 nombres, pero los tres restantes generan debate.

    Sin embargo, confío en que Hossam Hassan, con su profundo conocimiento del plantel, elegirá la mejor combinación para formar un equipo fuerte. Es hora de que Egipto muestre su capacidad y avance en el torneo.

  • ¿Hasta dónde llegará la selección egipcia con Hossam Hassan en el Mundial?

    Lo prioritario es pasar a la siguiente ronda. La fase de grupos es equilibrada y el partido contra Irán podría ser decisivo.

    Quedar primeros o segundos asegura el pase, y a veces también lo logra el tercero, así que buscaremos los resultados que lo permitan.

    Recuerdo que Portugal ganó la Eurocopa 2016 tras empatar sus tres partidos de grupo y sumar solo 3 puntos, pero pasó como una de las mejores terceras.

    Por eso creo que Egipto puede luchar y clasificarse; después, todo dependerá de los cruces y del rival, ya que todo se decide en un partido, lo que hace el torneo más emocionante. Espero que Egipto llegue a la siguiente fase.

  • ¿Quién crees que ganará la liga egipcia esta temporada?

    La liga egipcia de esta temporada se ha jugado con un nuevo formato: un grupo de siete equipos, de modo que uno descansa cada jornada. No me parece la decisión más justa.

    Aun así, la idea general es buena: una primera fase seguida de un play-off entre los mejores puede crear una competencia muy igualada, sin partidos fáciles. Este formato ha demostrado que los equipos más débiles pueden sumar puntos y vencer a los grandes.

    Ahora, cerca del final, el Al Ahly ha dejado puntos clave, así que pronostico una lucha entre Pyramids y Zamalek, de la que saldrá el campeón.

  • ¿Qué te parece la idea de que Hossam El Badri vuelva al Al Ahly para una nueva etapa?

    Hossam El Badri es una leyenda del Al Ahly; cuenta con gran experiencia y conoce a fondo al club. No sé con exactitud lo que sucede ahora dentro del club, pues aunque sigo el fútbol egipcio, la distancia dificulta opinar con certeza.

    Sin embargo, su trayectoria y lealtad demuestran que, pese a trabajar en otro club, puede aportar mucho al Ahly, especialmente tras una temporada menos exitosa.

  • Egyptian-Super-Cup-Semi-FinalAFP

    Hay quien califica el fichaje de Zizo por el Al Ahly de «fracaso». ¿Qué opinas?

    Lo que le pasó a Zizo ocurre a veces con otros jugadores en distintas ligas: cuando un futbolista ficha por el rival histórico de su exequipo, el ambiente y las circunstancias cambian.

    Hay quien pasa del Zamalek al Al Ahly o viceversa y mantiene su nivel, pero no siempre es así.

    Zizo es un jugador fantástico: ha brillado con el Zamalek y ha rendido bien con la selección egipcia. Su calidad no se discute, pero ahora debe adaptarse y manejar la presión de la afición, algo nunca fácil.

    Confío en que, tras esta temporada, superará esta etapa y volverá al gran nivel que mostró con el Zamalek, para bien de él y del fútbol egipcio.

  • Has entrenado varias veces en Irán y conoces bien su fútbol, ¿cómo ves el partido contra Egipto?

    Egipto e Irán comparten grupo; creo que este partido puede decidir el segundo puesto y el pase a la siguiente ronda.

  • Fuiste seleccionador de Jordania. ¿Qué opinas de las declaraciones de Nourredine Zakri, quien dijo: «Si Argelia no gana a Jordania, dejemos de jugar al fútbol»?

    Jordania ha mejorado mucho en los últimos tres o cuatro años y quedó segunda en la última Copa de Asia. Argelia parte como favorita, pero los partidos se ganan sobre el campo. Cada encuentro empieza 0-0 y, si Jordania tiene un buen día, Argelia lo pasará mal.

  • ¿Crees que Argelia y Jordania pasarán juntas a la siguiente ronda?

    En este sistema, el tercer clasificado también puede avanzar, así que no me sorprendería que tanto Argelia como Jordania pasaran a la siguiente ronda.