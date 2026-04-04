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RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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En vídeo... El goleador del Real Madrid desvela el secreto de sus lágrimas

Mallorca vs Real Madrid
Mallorca
Real Madrid
Primera División
V. Muriqi
España

El jugador Fede Moriki fue el héroe del partido que enfrentó este sábado al Mallorca y al Real Madrid, en la jornada 30 de La Liga, que terminó con la victoria de los locales por 2-1.

El Real Madrid estaba a punto de llevarse un empate fatal tras el gol de Éder Militão en el minuto 89.

Pero Moriki anotó el gol de la victoria para el Mallorca en el minuto 90+1.

Fidat Moriki rompió a llorar tras marcar el gol y dar al Mallorca una valiosa victoria en su lucha por evitar el descenso.

«Aunque parezca muy duro, también soy humano y las emociones me afectan», declaró Moriki en unas declaraciones publicadas por el diario Marca.

Moriki había fallado un penalti ante el Elche y tampoco logró clasificarse para el Mundial, tras la derrota de Kosovo en la final de la repesca ante Turquía.

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    «Sí, lloré», explicó Moriki, «porque llevo dos semanas sufriendo: primero fallé un penalti en el minuto 92 y luego perdimos la final de clasificación para el Mundial».

    Y añadió: «Aquí íbamos ganando 1-0, luego empataron en el minuto 89 y, de repente, un gol, un golazo, y la victoria por 2-1, con mi gol».

    El gol de Moriki fue decisivo en la lucha por la permanencia, sobre todo porque los jugadores del Mallorca ya sabían de antemano que sacar puntos ante el Real Madrid sería difícil. 

    Moriki señaló: «Cuando haces cálculos antes del partido, pones un cero frente al Real Madrid, incluso si juegas en casa; hay que ser sinceros: conseguir los tres puntos significa que hemos hecho un gran partido y que hemos trabajado bien esta semana».

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