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Al Ittihad v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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En vídeo... Chamusca: «Aprovechamos la debilidad del Al-Hilal... Y esta es mi postura respecto a entrenar a la selección de Arabia Saudí»

Al Hilal vs Al-Taawoun
Al Hilal
Al-Taawoun
1ª División
Péricles Chamusca
H. Renard
Saudi Arabia
World Cup
Arabia Saudí
Brasil
Francia

El entrenador brasileño llevó al Al-Taawoun a un emocionante empate contra «El Líder»

El brasileño Breckles Chamosca, entrenador del Al-Taawoun, reveló el punto débil del Al-Hilal que aprovechó para arrebatarle el empate, y también comentó su candidatura para dirigir la selección saudí en la próxima etapa.

Chamosca llevó a su equipo, el Al-Taawoun, a empatar 2-2 con el Al-Hilal el sábado en el estadio Kingdom Arena, en la vigésimo séptima jornada de la Liga Roshen.

  • El punto débil del Hilal

    «Utilizamos una plataforma para analizar a nuestros rivales, y fue ella la que nos reveló que había una falla en la estructura organizativa del Al-Hilal, lo cual aprovechamos», declaró Shamoska en la rueda de prensa posterior al partido, según informó el diario saudí «Al-Sharq Al-Awsat».

    Y añadió: «Contamos con un especialista en el entrenamiento de jugadas a balón parado y centros, y trabajamos en ello durante toda la semana porque es una de nuestras armas; además, creamos ocasiones a partir de las transiciones y podríamos haber marcado a partir de ellas».

    El Al-Taawoun marcó su primer gol contra el Al-Hilal a partir de un saque de esquina, que el defensa brasileño André Gerotto remató de cabeza a la portería de Yassine Bounou, el mismo que anotó el segundo gol también a partir de un centro.

    • Anuncios

  • Bajas del Al-Hilal

    El entrenador brasileño reconoció que el Al-Hilal se vio afectado por las bajas y comentó: «En cada partido buscábamos la victoria, independientemente del rival. Sabemos que el Al-Hilal tiene bajas, pero jugar contra ellos siempre es difícil. Jugamos con los recursos de que disponíamos y conseguimos el empate».

    Y añadió: «Últimamente hemos mejorado mucho, y la ausencia de Roger (Martínez) nos ha afectado, pero creamos la táctica del falso delantero frente al Al-Hilal y, como dije, el análisis nos reveló que el Al-Hilal tiene problemas con las jugadas a balón parado defensivas».

  • Títulos del Al-Hilal

    Por otra parte, Shamoska destacó la capacidad del Al-Hilal para volver a ganar títulos, entre ellos la Liga Roshen, a pesar de encontrarse a cinco puntos del líder, el Al-Nassr, a solo siete jornadas del final de la competición.

    Y explicó: «El Al-Hilal compite en varios frentes y tiene muchos jugadores lesionados, lo que le ha privado de varias opciones, pero creo que tiene la capacidad de recuperarse y ganar títulos».

  • Formación en Arabia Saudí

    Por otra parte, el entrenador brasileño expresó su satisfacción por haber sido candidato para dirigir la selección saudí en la próxima etapa, en sustitución del técnico francés Hervé Renard, aunque reiteró su apoyo hacia él y su confianza en que logrará resultados positivos en el Mundial de 2026.

    A este respecto, Chamusca declaró: «Me alegra que se mencione mi nombre para entrenar a la selección saudí; trabajé en Arabia Saudí durante ocho años y fui testigo del desarrollo de la liga».

    Y añadió: «Pero es importante ayudar a Renard en este momento; recordemos el nivel que mostró en el Mundial de 2022, y él puede rendir aún mejor en el próximo Mundial».