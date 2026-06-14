En vídeo: Alemania arrolla a Curazao y repite la histórica hazaña de Brasil

La selección alemana goleó 7-1 a Curazao el domingo en el estadio NRG, en la fase de grupos del Grupo 5 de la Copa del Mundo 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

Alemania sumó sus primeros tres puntos, mientras que Curazao se mantiene sin unidades en el Grupo 5, que comparten Ecuador y Costa de Marfil.

Julian Nagelsmann alineó a Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Braun, Felix Nmecha, Alexander Pavlovic, Jamal Musiala, Leroy Sané, Kai Havertz y Florian Wirtz.

Por su parte, el holandés Dick Advocaat, seleccionador de Curazao, alineó a: Elui Roem, Cheryl Floranos, Armando Obispo, Richelly Bazouere, Deveron Vonvel, Tahit Chung, Levano Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna, Jürgen Lokadia y Sonthe Hansen.