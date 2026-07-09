Habían pasado siete años y medio desde el último partido internacional de Issa Diop: en noviembre de 2018 jugó con la sub-21 de Francia, no con Marruecos. En la «Equipe Tricolore» se le veía como la futura estrella. Pasó por todas las categorías inferiores y, en 2018, sus actuaciones con el FC Toulouse le llevaron a un traspaso de 25 millones de euros al West Ham.

Tras dos buenos años en la Premier, perdió la titularidad y en 2022 fichó por el Fulham por algo menos de 18 millones, donde tampoco es indiscutible. Su progresión se estancó. En la selección francesa, centrales como Dayot Upamecano y William Saliba le adelantaron, así que, pese a las expectativas, nunca debutó con la absoluta.