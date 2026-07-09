En el minuto 91 de los dieciseisavos del Mundial, Marruecos perdía 0-1 ante Holanda. La eliminación era inminente, pero un centro desde la mitad del campo llegó al área. Allí, un defensa que ya no pudo ser contenido llegó al balón, mientras la estrella holandesa Virgil van Dijk fallaba: Issa Diop marcó de cabeza el empate en los últimos instantes, llevó el partido a la prórroga y luego a los penaltis, donde Marruecos eliminó a la Oranje. Sin él, Marruecos no habría alcanzado los cuartos de final contra Francia (jueves, 22:00 h). Hace solo cinco meses nadie imaginaba que este defensa de 29 años jugaría el Mundial, y menos aún que se convertiría en héroe.
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En su día se midió a la estrella del Bayern, Dayot Upamecano. El inesperado héroe marroquí del Mundial estaba llamado a ser una superestrella en Francia
Habían pasado siete años y medio desde el último partido internacional de Issa Diop: en noviembre de 2018 jugó con la sub-21 de Francia, no con Marruecos. En la «Equipe Tricolore» se le veía como la futura estrella. Pasó por todas las categorías inferiores y, en 2018, sus actuaciones con el FC Toulouse le llevaron a un traspaso de 25 millones de euros al West Ham.
Tras dos buenos años en la Premier, perdió la titularidad y en 2022 fichó por el Fulham por algo menos de 18 millones, donde tampoco es indiscutible. Su progresión se estancó. En la selección francesa, centrales como Dayot Upamecano y William Saliba le adelantaron, así que, pese a las expectativas, nunca debutó con la absoluta.
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Issa Diop: «Estoy muy orgulloso de jugar con Marruecos»
Su presencia en el Mundial de Norteamérica se debe a Walid Regragui. Tras la Copa Africana, el técnico renunció y su sucesor, Mohamed Ouahbi, debió armar rápido un equipo para el Mundial. En la zaga central faltaban el capitán Romain Saiss, quien también renunció, y Nayef Aguerd, lesionado por una inflamación del pubis.
Entonces Ouahbi convenció a Diop, de origen marroquí por parte de madre, para que debutara con la selección en marzo. «Estoy muy feliz y orgulloso de jugar con Marruecos», declaró Diop.
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Issa Diop: «¿Por qué no íbamos a ganar el título?»
En cuartos de final les espera Francia. En el otro bando estará Dayot Upamecano, defensa central que, en el último partido sub-21 de Diop, entró como suplente, mientras el recién naturalizado marroquí jugó todo el encuentro.
Diop puede usar este duelo con Les Bleus para volver a mostrar sus puntos fuertes, aunque ya no tenga opciones de jugar con Francia. Aun así, Diop mantiene sus ambiciones: «Cuando juegas un torneo, quieres ganarlo. ¿Por qué no íbamos a llevarnos el título?», declaró antes del Mundial, y quizá Francia responda el jueves.
Issa Diop en el Fulham durante la temporada 2025/26:
Partidos: 18 Minutos jugados: 1264 Goles: 1 Asistencias: 0
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