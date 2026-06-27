Ramos fichó por el PSG en enero de 2024 procedente del Benfica por 65 millones de euros, pero no cumplió las expectativas como delantero. En la fase eliminatoria de la UCL apenas jugó 65 minutos con el futuro campeón.

En 131 partidos con el PSG marcó 45 goles y su contrato llegaba hasta 2028. En Milán reemplaza a Niclas Füllkrug, quien, tras acabar su cesión, volverá al West Ham United a menos que la Fiorentina lo fiche antes.