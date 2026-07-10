







El TSV 1860 Múnich, tras el descenso forzoso y la insolvencia de la hasta ahora sociedad encargada de la actividad deportiva, sigue sin saber exactamente, a poco menos de dos semanas del inicio de la Regionalliga Bayern, con qué equipo, qué escudo y qué patrocinador en la camiseta saltará al campo. La concentración de pretemporada fue cancelada a última hora.

Tras la retirada de la licencia a raíz de los pagos no efectuados por el inversor Hasan Ismaik, sigue en marcha el procedimiento de insolvencia contra la KGaA; Ismaik continúa cargando contra el club, que mientras tanto ya ha fundado una nueva sociedad limitada para la gestión de la actividad deportiva, que a partir de ahora deberá encargarse del fútbol profesional sin el jordano. Las partes, que nunca llegaron a actuar realmente como socios, deberían verse próximamente ante los tribunales.

Pero precisamente en medio de este caos, los aficionados de los Leones están escribiendo ahora un capítulo más que destacable.