En Santos aclaran el futuro de Neymar en medio de rumores de que la superestrella brasileña podría rechazar la extensión de contrato para unirse a Flamengo
Neymar está incierto sobre su futuro
A pesar de jugar con el dolor de una lesión en la rodilla, algo para lo que se someterá a una artroscopia cuando regrese de sus vacaciones en los Estados Unidos, Neymar fue fundamental para que Santos mantuviera su estatus en la máxima categoría en las últimas semanas. El veterano anotó cinco goles y sumó una asistencia en sus últimos cuatro partidos, mientras Peixe evitó por poco el descenso. Teixeira ha dicho anteriormente que renovar el contrato de Neymar, que expira a finales de diciembre, es una gran "prioridad" pero el propio jugador dejó la puerta abierta a una salida.
A principios de diciembre, Neymar dijo: "No sé, realmente. No lo sé. Necesito unos días ahora, necesito descansar, desconectar y luego decidir mi futuro. Seguro mi prioridad siempre es Santos."
Santos desesperado por retener a Neymar
Mientras Santos quiere mantener a Neymar al menos hasta el Mundial de 2026, los campeones de la liga brasileña Flamengo están supuestamente considerando un movimiento por el exestrella del Barcelona. Teixeira, sin embargo, todavía tiene esperanzas de llegar a un acuerdo con el exjugador del Paris Saint-Germain.
Le dijo a ESPN: "El proyecto de Neymar es un proyecto para la Copa del Mundo del próximo año. La conversación siempre ha sido esta. Podría ir a cualquier parte y quería venir a Santos, su casa. Tal vez imaginamos aprovecharlo más en la primera mitad del año y no pudimos, pero no es culpa de nadie. Termina la temporada de una mejor manera, fue decisivo. La participación de Neymar sigue siendo importante, fuera del campo y en él. El diálogo permanece. Estamos evaluando los números y extendiendo estos valores. Tengo una expectativa positiva de que llegaremos a un denominador común para su permanencia."
La pelota está en el campo de Neymar
Mientras el presidente del Santos mantiene los dedos cruzados para poder retener a Neymar, quien comenzó su carrera en el gigante brasileño antes de irse al Barcelona en 2013, solo pueden hacer tanto para mantenerlo en 2026.
Él añadió: "Esta es más una decisión de Neymar que del Santos. Lo que tenemos es la voluntad de que se quede, que se quede. Dejamos este plazo para que pudiera viajar con su familia. Está hablando con su padre, con su familia. No hay un plazo establecido, pero estamos en un diálogo fuerte y bueno. Creo (que él se queda)."
Por cierto, Neymar ha anotado 12 goles y ha sumado seis asistencias en 30 apariciones en su segundo período en Santos.
¿Qué sigue para Neymar?
Después de que Neymar termine sus vacaciones, antes de someterse a la cirugía, se enfocará en recuperar su estado físico rápidamente mientras busca estar en la convocatoria de Brasil para el Mundial. Aunque es un ícono brasileño, en parte por guiar a la Seleçao al oro olímpico en Río en 2016, el exjugador del Al-Hilal no tiene un derecho divino a ser seleccionado. De hecho, el entrenador del equipo nacional Carlo Ancelotti dijo lo mismo.
El exentrenador del AC Milan y del Real Madrid dijo a principios de diciembre: "Si hablamos de Neymar, tenemos que hablar de otros jugadores. Tenemos que pensar en Brasil, que puede ser con Neymar o sin Neymar, con otros jugadores o sin otros jugadores. La lista definitiva la haremos después de la fecha FIFA en marzo. Entiendo muy bien que están muy interesados en Neymar, quiero aclarar que estamos en diciembre, el Mundial es en junio, elegiré el equipo que irá al Mundial en mayo. Si Neymar merece estar, si está bien, mejor que otro, jugará en el Mundial y punto. No le debo a nadie una deuda."
