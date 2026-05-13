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¿En qué momento se torció todo? Dele Alli, comparado en su día con Yaya Touré y Mousa Dembélé, sigue sin equipo tras dejar el Tottenham
El dominio físico de un gigante del centro del campo
Antes de brillar en la Premier League, el adolescente Dele Alli destacaba en la cantera del MK Dons. El exdefensa Jordan Buck recuerda su potencia física y técnica, y lo compara con los mejores centrocampistas de la liga, no con un extremo al uso.
En declaraciones a talkSPORT, Buck señala: «Era muy delgado, pero se deslizaba entre los rivales. Era alto y sabía cuándo tocar el balón y cuándo mover el cuerpo. Se abría paso con facilidad. Recuerda a Mousa Dembélé o Yaya Touré, no a Eden Hazard o Mohamed Salah. Se colocaba muy atrás, recibía el balón del portero, avanzaba desde su área, cruzaba el centro del campo y luego lanzaba un pase en el último tercio».
- AFP
De joven promesa del MK Dons al centro de la atención mundial
Su habilidad para conducir el balón de área a área hizo que su fichaje por el Tottenham en 2015, por 5 millones de libras, pareciera inevitable. Mientras otros jóvenes, como Ross Barkley, acaparaban los focos en los partidos juveniles, Alli era un «asesino silencioso» que imponía con su presencia y su inteligencia. Para Buck y sus compañeros, su talento era evidente desde el primer pitido.
«No tenía ni idea de quién era. Ese día, no tenía ni idea», admitió Buck al recordar sus encuentros juveniles. «Solo vi a un chico alto y delgado que cogía el balón y se abría paso entre todos. Era increíble. Destacaba por encima de todos. Me recordó a Yann Gueho, aunque menos explosivo y alardeador. Pero tenía un impacto similar en el campo. Se encargaba de llevar el balón de un área a otra. Y yo estaba en shock».
El fantasma del norte de Londres y la salida italiana
De las voleas espectaculares en Selhurst Park y los goles al Real Madrid en Wembley, la carrera de Alli ha caído en picado. Después de un paso complicado por el Everton y una cesión en el Beşiktaş turco, el inglés buscó relanzarse con Fábregas en el Como. Sin embargo, el equipo italiano rescindió su contrato en septiembre, dejándolo sin equipo.
A sus 30 años, el mediocampista busca club y debe demostrar su forma para convencer a posibles pretendientes.
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Aprendiendo del Ronaldinho de Loftus Road
La trayectoria de un joven futbolista se forja con lo que ve en los entrenamientos. Buck recuerda un talento “alucinante”: el de Adel Taarabt en el QPR. El centrocampista marroquí mostraba una habilidad innata de talla mundial.
«Pude ver a Adel Taarabt de cerca y era un monstruo. Es el mejor jugador que he visto en persona. Era ridículo», dijo Buck. «Era increíble. Los túneles los hacía solo por diversión. No podías hacer nada, ni intentarlo. Lo mejor era mantenerte a un metro, porque luego disparaba y marcaba. Teníamos a nuestro propio pequeño Ronaldinho en la concentración haciendo cosas de Ronaldinho. ¡Era una locura!».