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En presencia de su amigo Ronaldo... ¡Un comentarista brasileño rememora la humillación de Messi!

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El grito emblemático vuelve a resonar

El emblemático cántico que entonó la afición de la selección saudí contra Lionel Messi durante el partido contra Argentina en el Mundial de 2022 ha vuelto a cobrar protagonismo, avivando de nuevo el ambiente y evocando uno de los momentos más sorprendentes de la historia del Mundial.

La repetición de este cántico se produce mientras la afición revive los recuerdos de aquella victoria histórica, en la que «Los Verdes» lograron imponerse al campeón del mundo, en un partido que permanecerá grabado en la memoria de los aficionados al fútbol por la emoción que generó y las amplias repercusiones a nivel mundial.

  • Argentina v Saudi Arabia: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Burlas hacia Messi

    El portero brasileño Pinto, que juega en el Al-Nassr saudí, apareció en un programa de la cadena brasileña «X Sports» para hablar de varios temas, y el presentador le hizo una pregunta inesperada sobre si era capaz de entender los cánticos ofensivos o los insultos de la afición.

    Bento dijo: «No entiendo nada de árabe, así que aunque me insultaran, no lo entendería; solo conozco algunas palabras sencillas».

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    El locutor brasileño le respondió diciendo: «Recuerdo que cuando Arabia Saudí ganó a Argentina, surgió uno de los cánticos más destacados: “Messi, te hemos roto el ojo”, para insultar a la leyenda argentina».

    Por su parte, Pinto sonrió como si conociera ese cántico, pero no hizo ningún comentario sobre las palabras del locutor brasileño.

    Pinto juega en el Al-Nassr junto al portugués Cristiano Ronaldo, el eterno rival de Messi, desde el inicio de la temporada 2024-2025.

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  • Un conflicto eterno

    La rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo es una de las más grandes y duraderas de la historia del fútbol, ya que ambos estrellas han compartido el dominio de la escena mundial durante muchos años, batiendo récords, y se han turnado en la conquista de premios individuales, en un espectáculo poco habitual que ha generado una expectación y emoción excepcionales entre los aficionados de todo el mundo.

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    Y con este intenso duelo futbolístico dentro del rectángulo verde, la rivalidad se trasladó aún más a las gradas y a las redes sociales, donde la afición de cada jugador se acostumbró a menospreciar los logros del otro, en un intento por demostrar que su estrella merecía el título de «el más grande de la historia», lo que creó una situación permanente de controversia y división entre los aficionados al fútbol.

    Y aunque las cifras y los logros sitúan a ambas estrellas en un lugar histórico indiscutible, el fanatismo de las aficiones sigue muy presente, convirtiendo esta rivalidad de un simple enfrentamiento deportivo en un fenómeno global de gran alcance, en el que la pasión por el fútbol se entremezcla con el sentido de pertenencia y las preferencias personales.

  • Argentina v Saudi Arabia: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Un partido histórico

    La selección de Arabia Saudí logró una de las mayores victorias de la historia del fútbol al imponerse por 2-1 a la selección argentina en el partido que las enfrentó en la Copa del Mundo de 2022, en una sorpresa estruendosa que conmocionó al mundo, sobre todo teniendo en cuenta que la selección argentina era una de las grandes favoritas para alzarse con el título.

    A pesar de que «Los Verdes» se vieron por detrás en el marcador tras un gol tempranero de Lionel Messi de penalti, la selección saudí regresó con fuerza en la segunda parte, logrando darle la vuelta al marcador en pocos minutos gracias a los goles de Saleh Al-Shehri y Salem Al-Dossari, en uno de los momentos más emocionantes de la historia del Mundial.

    La actuación de la selección saudí en ese partido se caracterizó por un gran espíritu de lucha y una gran disciplina táctica, lo que le permitió mantener su ventaja hasta el pitido final, logrando una victoria histórica que permanecerá grabada en la memoria de los aficionados, al considerarse una de las mayores sorpresas en la historia de los Mundiales.