Para muchos aficionados, el duelo de cuartos de final de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich es una final anticipada: además del éxito deportivo, está en juego un gran prestigio para dos de los equipos más importantes del fútbol mundial. Kylian Mbappé también es consciente de esta importancia.
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«¡En plena forma!» Kylian Mbappé, del Real Madrid, se muestra entusiasmado ante el duelo de la Liga de Campeones contra el FC Bayern de Múnich
«Sí, claro que quiero ganar con el Real Madrid», declaró Mbappé en el programa «Telefoot» de TF1 y bromeó: «En España hay gente que está un poco preocupada porque no vaya a jugar; creen que me iré directamente al Mundial. Pero esto es extremadamente importante. Seguimos en la lucha por la Liga y la Champions».
Y aunque el Bayern no ha ganado un partido contra el Real Madrid desde hace más de 14 años, Mbappé es consciente de la fuerza del equipo del entrenador Vincent Kompany. «En la Champions nos enfrentamos a un gran equipo, probablemente el que está en mejor forma en estos momentos», afirmó el jugador de 27 años.
El Bayern no tuvo ninguna oportunidad ante el Real Madrid
En los últimos cuatro enfrentamientos directos entre ambos equipos, los blancos siempre han salido victoriosos, y también en esta ocasión el Real Madrid se muestra tranquilo de cara al duelo contra el Bayern, ya que Mbappé sabe que «si hay un equipo capaz de ganarles, ese es el Real Madrid».
Los blancos han recuperado su antiguo nivel bajo la dirección del entrenador Álvaro Arbeloa, aunque atravesaron una grave crisis inmediatamente tras el despido de Xabi Alonso, cuando quedaron eliminados en los octavos de final de la Copa del Rey tras caer por 2-3 ante el Albacete, equipo de Segunda División. No era raro que las estrellas del Real Madrid tuvieran que soportar fuertes abucheos ante su propia afición en el Bernabéu.
Mbappé: «¡El Real Madrid es como una religión!»
«En España, la gente es muy apasionada. Para ellos, el Real Madrid es como una religión», explicó Mbappé. «Y todo lo que tiene que ver con el Real Madrid y conmigo da pie a comentarios y especulaciones. A veces con razón, a veces sin ella».
«Pero hay que saber lidiar con las críticas. En el Real Madrid se ha criticado a todo el mundo: a Ronaldo, a Di Stefano», continuó Mbappé, quien entiende «por qué yo no debería ser una excepción. Simplemente hay que mantener la calma, concentrarse en lo que hay que hacer y decirse a uno mismo que se puede mejorar el rendimiento en el campo».
FC Bayern contra Real Madrid: los últimos cuatro enfrentamientos
Fecha
Partido
Competición
Jornada
Resultado
Miércoles, 8 de mayo de 2024
Madrid - Bayern
Liga de Campeones
Semifinales
2-1
Martes, 30 de abril de 2024
Bayern - Madrid
Liga de Campeones
Semifinales
2-2
Martes, 1 de mayo de 2018
Madrid - Bayern
Liga de Campeones
Semifinales
2-2
Miércoles, 25 de abril de 2018
Bayern - Madrid
Liga de Campeones
Semifinales
1-2