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Birmingham City v FC Barcelona - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

Traducido por

En medio del seguimiento del City: una estrella del Barcelona va en contra del deseo de Flick

Fichajes
Primera División
Barcelona
Manchester City
H. Flick
M. Bernal
España

La ferocidad de la competencia empuja a una estrella del Barcelona a pensar en marcharse

El centrocampista Marc Bernal es uno de los nombres a seguir en la última etapa del mercado de fichajes para el Barcelona. 

Bernal quiere jugar más, necesita minutos para continuar con su desarrollo y es consciente de que la competencia en el centro del campo del conjunto catalán será feroz esta temporada.

El diario Sport señaló que Hansi Flick, entrenador del Barça, rechaza la salida de Bernal, y ya se lo ha comunicado al jugador. 

Flick sigue manteniendo su plena confianza en Bernal, en quien ve las cualidades que lo capacitan para convertirse en un elemento importante del centro del campo del Barcelona a largo plazo.

Sin embargo, la situación empuja a Marc Bernal a estudiar sus opciones con cuidado, pues el joven jugador quiere lograr continuidad en su participación y es consciente de que encontrar minutos de juego no será fácil ante el gran número de alternativas que posee Flick en esa posición, además de su calidad. 

  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Bernal quiere tener mayor protagonismo

    El Barcelona ya ha visto marcharse a algunos jóvenes en busca de oportunidades de jugar, y el futuro de varios centrocampistas sigue abierto. 

    En este contexto, Bernal podría plantearse una salida si considera que su participación durante la temporada va a ser muy limitada, pero Flick quiere evitarlo.

    Flick considera que Bernal es capaz de jugar en la posición de pivote, aunque también cree, dadas sus características, que puede desenvolverse como centrocampista interior.

    En 2024, Flick apostó con fuerza por su desarrollo dentro del primer equipo y estimó que el club no necesitaba realizar una gran inversión en esa posición. Bernal no tardó en responder a esa confianza con su rendimiento, antes de sufrir una grave lesión en la rodilla que frenó su progresión.

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  • Marc Bernal Barcelona 2025Getty Images

    El Manchester City sigue de cerca la situación

    La situación de Bernal tampoco pasó desapercibida en Europa, ya que el Manchester City siguió al centrocampista durante las dos últimas temporadas, y llegó incluso a interesarse por su situación. 

    El primer informe elaborado por los ojeadores del club inglés sobre Bernal se remonta al año 2024, y se cree que sus características también agradaron al entrenador Pep Guardiola.

    El City considera que Bernal posee las cualidades que lo capacitan para desempeñar un papel importante en la posición de mediocentro defensivo, y ha estudiado su situación como una opción potencial de futuro para esa demarcación; es más, las estimaciones en Inglaterra fijaron su valor en torno a los 35 millones de euros.

    Pero la postura del Barcelona es muy clara: no quiere vender al jugador, y el club sigue considerando a Bernal uno de los centrocampistas con más cualidades para desarrollarse de la academia de La Masia, una valoración que Flick comparte por completo. 

    No se puede abrir la puerta a un posible traspaso, salvo que sea el propio jugador quien pida salir del Barcelona por no disponer de los minutos suficientes.

    E incluso en ese escenario, el técnico alemán no lo pondría fácil, ya que Flick ha rodeado a Bernal de toda su protección: quiere recuperarlo, darle continuidad y saber hasta dónde puede llegar un jugador por el que apuesta prácticamente desde su llegada al Barcelona.

    Pero el jugador quiere minutos de juego, y es consciente de que tendrá que ganárselos por sí mismo en un centro del campo repleto de competencia. El mercado de fichajes podría tentar a Marc Bernal, pero Flick ya le ha dejado clara su postura: contará con él y no quiere que se marche.

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