En medio de las tentaciones del Arsenal: giro decisivo entre Vinicius y el Real Madrid

La incertidumbre domina el futuro de la estrella brasileña Vinícius Júnior con su club, el Real Madrid.

Tras un año y medio desde que el conjunto merengue y los agentes del jugador iniciaran las negociaciones para renovar su contrato, que finaliza en el verano de 2027, ambas partes aún no han alcanzado ningún acuerdo.

El Arsenal estudia la posibilidad de fichar al jugador durante el actual mercado de verano, por petición directa de su entrenador español Mikel Arteta.

El diario The Athletic señaló que la brecha económica entre el Real Madrid y Vinícius sigue siendo amplia, y que está previsto que ambas partes celebren una nueva ronda de conversaciones la próxima semana para zanjar el asunto.

Al jugador le quedan 3 opciones: renovar su contrato con el Real Madrid, esperar hasta el próximo verano y marcharse gratis tras finalizar su contrato, o fichar por el Arsenal durante el actual periodo de traspasos.