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En medio de las tentaciones del Arsenal: giro decisivo entre Vinicius y el Real Madrid

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Vinicius, dispuesto a rebajar sus exigencias para resolver la crisis en la renovación de su contrato

La incertidumbre domina el futuro de la estrella brasileña Vinícius Júnior con su club, el Real Madrid.

Tras un año y medio desde que el conjunto merengue y los agentes del jugador iniciaran las negociaciones para renovar su contrato, que finaliza en el verano de 2027, ambas partes aún no han alcanzado ningún acuerdo.

El Arsenal estudia la posibilidad de fichar al jugador durante el actual mercado de verano, por petición directa de su entrenador español Mikel Arteta.

El diario The Athletic señaló que la brecha económica entre el Real Madrid y Vinícius sigue siendo amplia, y que está previsto que ambas partes celebren una nueva ronda de conversaciones la próxima semana para zanjar el asunto. 

Al jugador le quedan 3 opciones: renovar su contrato con el Real Madrid, esperar hasta el próximo verano y marcharse gratis tras finalizar su contrato, o fichar por el Arsenal durante el actual periodo de traspasos.

  • Vinícius JúniorGetty Images

    Vinícius quiere un paquete económico cercano a los 30 millones de euros

    Vinicius reclama un paquete económico cercano a los 30 millones de euros, que incluye el salario base, las bonificaciones ligadas al rendimiento y, además, una prima especial por la renovación del contrato, algo sin precedentes en la historia del Real Madrid.

    Ante la firmeza del Real Madrid en mantener su tope salarial y su negativa a superarlo, el entorno de Vinicius considera que esta prima es la única vía para aumentar los ingresos del jugador.

    Esta postura se apoya también en la comparación con su compañero Kylian Mbappé, que percibe un salario similar, pero que obtuvo una enorme prima de fichaje cuando llegó gratis desde el Paris Saint-Germain en 2024.

    El Real Madrid siempre ha rechazado atender esta petición, por temor a abrir la puerta a demandas similares del resto de los jugadores cuando renueven sus contratos en el futuro.

    No obstante, las fuentes señalan que Vinicius está dispuesto a rebajar sus exigencias si eso ayuda a alcanzar un acuerdo con el club.

    • Anuncios
  • Vinícius JúniorPierre-Philippe MARCOU / AFP

    Arsenal ya se mueve entre bastidores

    Según fuentes bien informadas, el Arsenal, tras percatarse de la magnitud de la disputa entre ambas partes y de su impacto en el jugador, comenzó a moverse entre bastidores desde hace varios meses.

    Allegados al Arsenal consideran que la cercanía del Real Madrid a la contratación de Yan Diomandé, del Leipzig, podría llevar a Vinícius a pensar que el club español se prepara para reemplazarlo en caso de que se marche, pese a que el fichaje de Diomandé aún no se ha cerrado.

    El director deportivo, Andrea Berta, mantuvo conversaciones con el entorno del jugador, y los responsables del Arsenal informaron a sus representantes de que Vinícius sería la primera estrella de un proyecto liderado por Mikel Arteta, después de que el equipo se coronara campeón de la Premier League la temporada pasada y solo perdiera la final de la Liga de Campeones ante el Paris Saint-Germain en la tanda de penaltis.

    Mientras que el Real Madrid le ofreció un salario anual de 20 millones de euros, el Arsenal está dispuesto a romper su estructura salarial habitual por un jugador como Vinícius.

    El acuerdo también podría incluir una prima por firma y ventajas ligadas a los derechos de imagen.

    En cuanto al valor del traspaso, el Real Madrid corre el riesgo de perder al jugador de forma gratuita el próximo verano, un escenario que preocupa a algunos responsables dentro del club, sobre todo porque también se vería obligado a pagar una importante prima de fidelidad al jugador.

    Por ello, el Arsenal espera aprovechar la situación del contrato para negociar un valor de traspaso menor.

  • Vinícius JúniorPATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

    Figuras influyentes dentro del Real Madrid respaldan la venta de Vinicius

    Fuentes bien informadas señalan que hay figuras influyentes dentro del Real Madrid que apoyan la venta de Vinicius este verano, para evitar perderlo gratis en 2027.

    Pero la decisión final quedará en manos del presidente del club, Florentino Pérez, quien es el mayor defensor de Vinicius dentro del club, junto a Juni Calafat.

    En cuanto al entrenador José Mourinho, admira mucho al jugador y ya se ha puesto en contacto con él, aunque comprenderá cualquier decisión que tome el club sobre su futuro.

    Y a pesar de que la incertidumbre continúa, las fuentes confirman que el Arsenal sigue siendo optimista respecto a la posibilidad de cerrar el traspaso, si Vinicius no renueva su contrato con el Real Madrid.

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