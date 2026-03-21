«En lo más alto» de la lista de Luis Enrique: ¿fichará el PSG a una estrella emergente de la Bundesliga por más de 40 millones de euros?

Se considera probable que se produzca un traspaso este verano. El diario *Bild* informó a principios de marzo de que el director deportivo del Werder, Clemens Fritz, y el representante de Coulibaly, Nochi Hamasor, ya habían llegado a un acuerdo para su venta de cara a la próxima temporada. Sin embargo, al parecer, el club de Bremen habría rechazado una oferta de 20 millones de euros procedente de un club cuyo nombre no se ha revelado.

Por lo tanto, el gran interés de varios clubes con gran poderío financiero debería beneficiar a los hanseáticos, que pueden esperar una elevada suma de traspaso en una puja. Según Deichstube, esperan obtener entre 40 y 45 millones de euros. Esto lo convertiría en la venta más cara del Werder. Hasta ahora, ese récord lo ostenta Diego, que aportó 27 millones de euros a las arcas del club cuando fichó por la Juventus en 2009.

Coulibaly, nacido en Oldenburg, jugó en las categorías inferiores del Bramfeld y del Barmbek antes de fichar por el Hamburgo SV en 2018. Tras seis años allí, fichó por el Werder en 2024 como agente libre. Allí es, desde el espectacular 3-3 contra el Bayer Leverkusen en la segunda jornada, con 18 años, 3 meses y 7 días, el goleador más joven de la historia del club.

Esta semana, el seleccionador nacional Antonio Di Salvo convocó a Coulibaly por primera vez para la selección alemana sub-21. Anteriormente, ya había jugado, entre otros, en las selecciones sub-17, sub-18 y sub-19 de la DFB.