El PSG, uno de los principales clubes de Francia, ha mostrado un interés concreto por el defensa del Werder Bremen Karim Coulibaly. Así lo informa Deichstube. Según esta publicación, representantes del campeón de la Liga de Campeones ya se habrían puesto en contacto con el defensa central de 18 años y habrían intercambiado opiniones.
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«En lo más alto» de la lista de Luis Enrique: ¿fichará el PSG a una estrella emergente de la Bundesliga por más de 40 millones de euros?
Los ojeadores del PSG habrían seguido a Coulibaly en varias ocasiones. El nombre del defensa central ocuparía «uno de los primeros puestos» en la lista del entrenador Luis Enrique para la próxima temporada. Sin embargo, todavía no se ha presentado ninguna oferta concreta al Werder.
En una temporada floja del Werder, Coulibaly es uno de los pocos rayos de esperanza. A principios de la temporada, el joven debutó en el centro de la defensa bajo las órdenes del exentrenador Horst Steffen y se ganó allí un puesto de titular.
Sus buenas actuaciones despiertan el interés de otros clubes; según Deichstube, además del PSG, varios clubes de Inglaterra y España siguen de cerca las actuaciones de Coulibaly. Su contrato con el Werder, tras una renovación el verano pasado, se extiende hasta 2029 y no incluye cláusula de rescisión.
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Karim Coulibaly podría convertirse en el fichaje más caro de la historia del Werder Bremen
Se considera probable que se produzca un traspaso este verano. El diario *Bild* informó a principios de marzo de que el director deportivo del Werder, Clemens Fritz, y el representante de Coulibaly, Nochi Hamasor, ya habían llegado a un acuerdo para su venta de cara a la próxima temporada. Sin embargo, al parecer, el club de Bremen habría rechazado una oferta de 20 millones de euros procedente de un club cuyo nombre no se ha revelado.
Por lo tanto, el gran interés de varios clubes con gran poderío financiero debería beneficiar a los hanseáticos, que pueden esperar una elevada suma de traspaso en una puja. Según Deichstube, esperan obtener entre 40 y 45 millones de euros. Esto lo convertiría en la venta más cara del Werder. Hasta ahora, ese récord lo ostenta Diego, que aportó 27 millones de euros a las arcas del club cuando fichó por la Juventus en 2009.
Coulibaly, nacido en Oldenburg, jugó en las categorías inferiores del Bramfeld y del Barmbek antes de fichar por el Hamburgo SV en 2018. Tras seis años allí, fichó por el Werder en 2024 como agente libre. Allí es, desde el espectacular 3-3 contra el Bayer Leverkusen en la segunda jornada, con 18 años, 3 meses y 7 días, el goleador más joven de la historia del club.
Esta semana, el seleccionador nacional Antonio Di Salvo convocó a Coulibaly por primera vez para la selección alemana sub-21. Anteriormente, ya había jugado, entre otros, en las selecciones sub-17, sub-18 y sub-19 de la DFB.
Estadísticas de Karim Coulibaly esta temporada
Intervenciones 21 Partidos de más de 90 minutos 16 Goles 1 Asistencias 0 Tarjetas amarillas 3 Expulsiones 1