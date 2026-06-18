En las eliminatorias del Mundial 2027, Italia enfrentará a Bielorrusia si Serbia o Finlandia avanzan

La primera ronda de los play-offs, con partidos de ida y vuelta, se jugará el 9 y el 13 de octubre de 2026. La segunda ronda, también con partidos de ida y vuelta, se disputará el 1 y el 5 de diciembre de 2026. Los play-offs interconfederativos se disputarán en febrero de 2027. Si Italia vence a Bielorrusia en la segunda ronda, se medirá al ganador del Finlandia-Serbia.