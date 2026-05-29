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«En la playa»: Miami se prepara para la invasión escocesa tras la «Messi-manía», ya que se espera que la «Tartan Army» sea testigo de la historia en el Mundial de 2026
Messi, el mayor reclamo de la MLS tras su fichaje por el Miami
Messi, ocho veces Balón de Oro, dejó Europa en 2023 tras brillar en Barcelona y París Saint-Germain. Se unió a David Beckham en el Inter de Miami junto a varios amigos famosos.
El jugador más laureado de la historia —ya MVP y campeón de la MLS Cup en el sur de Florida— se ha convertido en el mayor reclamo del fútbol estadounidense. Su atractivo para el gran público rivaliza con el de las grandes estrellas de la NFL, la NBA y la MLB.
Multitud de aficionados, incluidos famosos de primer nivel, acuden en masa para verle jugar. Su llegada ha impulsado a Miami, que ahora se prepara para una experiencia futbolística diferente.
Ahora, aficionados escoceses cruzarán el Atlántico para disfrutar del sol y el fútbol en directo, y harán saber a locales y visitantes de otros rincones del mundo que también están presentes.
- Booker
Los aficionados escoceses están listos para celebrar en el Estado del Sol.
Todo será diversión amistosa. El exjugador escocés Snodgrass, junto a Booker, dijo a GOAL sobre las celebraciones que rivalizarán con la «Messi-manía»: «Será genial, más allá del resultado. La gente se unirá para apoyar a su país, animarlo y pasarlo bien. Habrá aficionados de Escocia en la playa que también querrán disfrutar».
¿Podrá Escocia pasar la fase de grupos del Mundial y hacer historia?
Escocia vuelve al Mundial por primera vez desde 1998. Es su novena participación, tras debutar en 1954.
A lo largo de los años se han vivido momentos memorables —como el emblemático gol de Archie Gemmill contra Holanda en 1978—, pero los escoceses nunca han logrado superar la fase de grupos y pasar a las eliminatorias.
La generación de 2026 de Steve Clarke podría cambiar la historia. Al preguntársele si cree que se reescribirán los libros de récords, Snodgrass respondió: «Estoy seguro de que pueden aprender de su situación actual y clasificarse de grupo. No lo sabré hasta que empiecen los partidos y veamos qué pasa. Me encantaría que lo consiguieran.
No le podría pasar a un grupo mejor de chicos y cuerpo técnico. Han vivido momentos buenos y malos, pero han dejado grandes recuerdos al país. Son parte del equipo que renueva la esperanza de llevarnos de vuelta a los grandes torneos.
«La afición espera mucho. La Eurocopa fue especial, pero ahora debemos conseguir resultados, y qué mejor forma que empezar contra Brasil».
Calendario de Escocia: partidos amistosos y fase de grupos del Mundial
Escocia jugará amistosos contra Curazao y Bolivia para prepararse para la competición oficial. Debutará en el Mundial el 13 de junio ante Haití en el Gillette Stadium de Foxborough, casa de los New England Patriots de la NFL.
El 19 de junio volverá a medirse a Marruecos en el mismo escenario, y el 24 viajará a Miami para desafiar a Brasil en el vibrante Hard Rock Stadium.
Esta entrevista con Robert Snodgrass, realizada en nombre de Booker, forma parte de la campaña del mayorista británico para animar a los aficionados escoceses a comprar en el comercio local durante el «Verano del Deporte».