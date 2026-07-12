El campeón del mundo de 2014, ahora comentarista de MagentaTV, afirmó: «Esa jugada decidió el partido en contra de los suizos. A Embolo no le va a ir bien hoy».
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«En este caso, claro, es una locura»: una jugada de la victoria de Argentina sobre Suiza en cuartos de final del Mundial deja atónito a Mats Hummels
A mediados del segundo tiempo, con 1-1 en el marcador, Embolo simuló una falta. El árbitro João Pinheiro amonestó primero a Landro Paredes, rival de Embolo, tras un choque en el centro del campo. Tras la revisión del VAR, el colegiado portugués cambió su decisión y mostró la amarilla al delantero suizo. Como ya tenía una amonestación, Embolo fue expulsado en el 72’.
«Es una locura simular con una amarilla ya», dijo Hummels. «Además, en una zona segura».
El exdefensa cree que, al final, Pinheiro acertó: «Se ve claramente, incluso tuerce la cara al saltar. Es una tarjeta amarilla-roja justificada. Probablemente, algún impulso irrefrenable en su mente le llevó a recurrir a la simulación. A él le duele y a mí, como espectador, también me dolió verlo. Suiza tenía a Argentina contra las cuerdas y lo echó todo por la borda».
- Getty Images Sport
Yakin critica la expulsión de Embolo contra Argentina
Los suizos no aceptaban la expulsión y, por el micrófono del árbitro, aún se les oía gritar: «¡No! ¡No! ¡Árbitro! ¡Árbitro!».
Embolo también trató de convencer al árbitro de 38 años. Al salir del campo, rompió a llorar, consciente de su error. Cerca del banquillo, sus compañeros animaron al jugador del Stade de Rennes, que se dirigió directo a los vestuarios.
El seleccionador suizo, Murat Yakin, se mostró indignado tras el partido: «Es una regla que no tiene nada que ver con el fútbol. Es innecesaria. Nos han castigado por un error del árbitro».
Le irritó que la norma se aplicara solo porque, a su juicio, el árbitro se equivocó: «No había motivo para amonestar al argentino; la jugada era inofensiva. Debía haber dejado seguir el juego». Concluyó: «Esta regla ha arruinado nuestro partido».
Suiza llegó a la prórroga con diez, pero los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez dieron el triunfo a Argentina.
Los ganadores de los últimos diez campeonatos del mundo
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