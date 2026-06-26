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«En esa lista de los mejores»: ¿cómo se compara la leyenda del Nottingham Forest, Brian Clough, con los entrenadores actuales, en plena debate entre Pep Guardiola y Sir Alex Ferguson?
Shankly, Busby, Guardiola y Ferguson: los mejores entrenadores de todos los tiempos
Entrenadores de España, Escocia, Portugal e Italia lucen palmarés impresionantes: títulos en Premier League, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 y La Liga, más varias Champions.
El debate sobre el mejor de todos los tiempos (GOAT) se reaviva tras el anuncio de Guardiola, quien dejará el Manchester City tras una década y 20 títulos.
Como era de esperar, se le compara con el exentrenador del United, Ferguson, quien acumuló 13 títulos de la Premier League y un par de victorias en la Liga de Campeones a lo largo de su etapa en Old Trafford. A todo ello se suma la rivalidad geográfica.
Sin embargo, algunos de los mejores ya brillaban antes de que la máxima categoría inglesa cambiara de nombre en 1992. Desde Herbert Chapman hasta Bill Shankly, pasando por Matt Busby y Bob Paisley, comparar generaciones resulta casi imposible.
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¿Habría podido Clough plantar cara a Mourinho y compañía?
Sin embargo, no cabe duda de que Clough —quien llevó al Forest a conquistar el título de la Primera División y dos Copas de Europa— forma parte de la élite de los entrenadores. Al ser preguntado sobre cómo le iría frente a entrenadores de la talla de Guardiola y Mourinho, la leyenda de los Reds, Shilton —en colaboración con Lynx Fine Fragrance y su campaña «The Official Makeup»— declaró a GOAL: «Todos son diferentes por sus propias razones. Cloughie pertenecía a una época distinta. Era un personaje muy especial.
La gente habla de Cloughie, pero yo sigo poniendo a Peter Taylor a su altura porque Peter aportaba la otra faceta. Cloughie era simplemente una persona especial que tenía ese toque de carisma y respeto. Creo que todos los entrenadores mencionados han sido grandes en diferentes clubes, así que es muy difícil decir: “Oh, él era el mejor”. Sin duda, estaba entre los mejores».
¿Pueden los ojeadores seguir detectando el talento a simple vista en una era de avances tecnológicos?
Al ser preguntado sobre el valor de Taylor para la causa de Clough —como aliado de toda la vida del «Old Big ‘Ead»— y sobre si el arte de detectar el talento a simple vista se ha perdido en la era del análisis estadístico y de vídeo, Shilton añadió: «No, no lo creo. Clubes como Brighton o Bournemouth tienen un gran sistema de fichajes: buscan jugadores en divisiones inferiores, los incorporan, les dan una buena temporada y luego los venden por cuatro veces su precio. Se trata de saber valorar a los jugadores.
«Siempre recuerdo lo que me dijo Peter Taylor: yo tenía 15 años y estaba en el equipo juvenil; los sábados por la mañana, solo durante tres meses antes de pasar al equipo de reservas. Me dijo que “cuando jugabas en el equipo juvenil, yo siempre estaba allí los sábados por la mañana con mi gorra puesta”. Me dijo: “No sabías que estaba allí, pero siempre estaba viéndote”. Y añadió: “Siempre me aseguraría de que jugaras en uno de mis clubes”. Me pareció fantástico. Tenía muy buen ojo en muchísimos aspectos».
Algunos de los mejores entrenadores del fútbol están ahora en Norteamérica preparando el Mundial 2026 y buscan destacar por las razones correctas en la ruta hacia el trofeo más prestigioso.
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Mundial 2026: los seleccionadores quieren evitar sorpresas en Norteamérica.
Shilton, protagonista del momento más polémico del fútbol, por fin pasa página. En un gesto de reconciliación impulsado por Lynx Fine Fragrance, Shilton estrechó la mano de una mascota que representaba aquel momento. Este encuentro, llamado «The Official Makeup», marca la primera vez que Shilton deja atrás la controversia.
«The Official Makeup» se celebró en el campo del Chelmsford FC, cerca de la ciudad natal de Peter, y la marca de fragancias masculinas Lynx trasladó desde Argentina a su mascota —parte del patrocinio para la Copa del Mundo de la FIFA 2026— hasta Chelmsford para esta histórica reconciliación. Resultado final: Shilton x Lynx 1, Rencores 0.