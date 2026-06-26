«En esa lista de los mejores»: ¿cómo se compara la leyenda del Nottingham Forest, Brian Clough, con los entrenadores actuales, en plena debate entre Pep Guardiola y Sir Alex Ferguson?

Entrenadores de España, Escocia, Portugal e Italia lucen palmarés impresionantes: títulos en Premier League, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 y La Liga, más varias Champions.

El debate sobre el mejor de todos los tiempos (GOAT) se reaviva tras el anuncio de Guardiola, quien dejará el Manchester City tras una década y 20 títulos.

Como era de esperar, se le compara con el exentrenador del United, Ferguson, quien acumuló 13 títulos de la Premier League y un par de victorias en la Liga de Campeones a lo largo de su etapa en Old Trafford. A todo ello se suma la rivalidad geográfica.

Sin embargo, algunos de los mejores ya brillaban antes de que la máxima categoría inglesa cambiara de nombre en 1992. Desde Herbert Chapman hasta Bill Shankly, pasando por Matt Busby y Bob Paisley, comparar generaciones resulta casi imposible.