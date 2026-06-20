El diario británico «The Athletic» destaca que las victorias de Estados Unidos en el Mundial siguen un patrón similar: inicio fuerte y ataque por las bandas. Además, aprovechó los autogoles para abrir el marcador, como cuando el paraguayo Damián Bobadilla desvió el balón a su propia portería en la victoria por 4-1.

El australiano Cameron Burgess repitió la misma jugada en la derrota de su país por 2-0 ante los anfitriones, con lo que la selección estadounidense se convirtió en el primer equipo de la historia en beneficiarse de goles en propia puerta en dos partidos consecutivos de la Copa del Mundo masculina.

Los autogoles, lejos de ser solo cuestión de suerte, se han vuelto un elemento clave en este Mundial y, aunque la cifra actual es excepcional por el reducido número de partidos —solo 32 selecciones en Catar—, su frecuencia crece en el fútbol moderno.