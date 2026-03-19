«En el fondo, esto es lo más grande»: Vincent Kompany impulsa una dinámica muy especial en el FC Bayern

En esta temporada tan satisfactoria desde el punto de vista del Bayern de Múnich (¡a por el triplete!), los debuts como los de Ofli y Pavic ya no son, en realidad, ninguna sorpresa. Antes que ellos, otros siete adolescentes de la cantera del club ya habían debutado con el primer equipo: Cassiano Kiala (17), Jonah Kusi-Asare (18, cedido ahora al FC Fulham), Felipe Chávez (18, cedido ahora al 1. FC Köln), David Santos Daiber (19), Maycon Cardozo (17), Wisdom Mike (17) y, por supuesto, Lennart Karl (17).

Karl debutó en el Mundial de Clubes el verano pasado y, desde entonces, ha experimentado una evolución tan impresionante que, según informes coincidentes, el seleccionador nacional Julian Nagelsmann lo convocará este jueves por primera vez para la selección alemana. El extremo derecho volvió a demostrar el porqué en la victoria por 4-1 contra el Atalanta. Inició el 2-0 de Harry Kane, marcó él mismo el 3-0 y asistió a Luis Díaz en el 4-0 con un pase magnífico desde su propio campo. En total, Karl suma ya ocho goles y seis asistencias.

El presidente del club, Jan-Christian Dreesen, le reconoció una «temporada extraordinariamente buena». Al igual que Tom Bischof (20) y Urbig, que a pesar de su juventud también son desde hace tiempo jugadores de rotación consolidados y rinden a un alto nivel de forma constante. Urbig detuvo con una gran parada un disparo a bocajarro de Mario Pasalic contra el Atalanta poco antes del descanso. Bischof, centrocampista de formación, demostró una vez más su versatilidad en el lateral izquierdo. En los últimos compases del partido tuvo que abandonar el terreno de juego lesionado, pero Eberl descartó posteriormente cualquier preocupación.

Bischof ya había debutado con la selección alemana el pasado mes de junio. Probablemente no estará en la convocatoria para la próxima concentración, con los partidos amistosos contra Suiza y Ghana. En cambio, junto a Karl, sorprendentemente, parece que estará por primera vez también Urbig. Por su parte, Aleksandar Pavlovic, canterano del Bayern de Múnich de tan solo 21 años, es desde hace tiempo titular indiscutible y tiene buenas posibilidades de ganarse un puesto en el once inicial para el Mundial.