Normalmente, Kompany, con su estilo afable y colegial, esquiva hábilmente los temas candentes. Ante preguntas concretas sobre el rendimiento o las declaraciones de jugadores específicos, prefiere —a diferencia de sus predecesores Julian Nagelsmann y Thomas Tuchel— centrarse en el panorama general. Sin embargo, tras la victoria 1-0 sobre el VfL Wolfsburgo el sábado, Bischof criticó la presión defensiva del Bayern en las últimas semanas y responsabilizó a esos goles encajados de la eliminación en semifinales de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain. Entonces Kompany cambió su enfoque.

«Es un jugador joven y cometió un error en esa entrevista», afirmó con rotundidad. Aunque sus palabras fueron duras, Kompany mantuvo su tono amable. Bischof no sufrirá consecuencias: el técnico lo definió como un «chico estupendo» pese al «error».

Bischof se había perdido las últimas semanas por una rotura fibrilar y solo reapareció ante el Wolfsburgo, así que sus críticas apuntaron solo a los compañeros y no a él mismo. Quizá no midió el impacto de sus palabras en la afición y en el vestuario.

Aun así, es positivo que los jugadores reflexionen y expresen sus ideas con firmeza. En su proceso para convertirse en una figura relevante del club y, más adelante, en un líder, pueden cometerse errores como este. Que Bischof se atreviera a hacer ese análisis refleja su notable evolución en el Bayern.