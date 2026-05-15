Solo tiene 20 años y lleva menos de uno en el club, pero Tom Bischof ya ha hecho historia en el FC Bayern: es el primer jugador cuyo comportamiento le valió una reprimenda pública del entrenador Vincent Kompany.
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¡En el FC Bayern resurgen los recuerdos! ¿Pero qué depara el futuro al «histórico» Tom Bischof?
Normalmente, Kompany, con su estilo afable y colegial, esquiva hábilmente los temas candentes. Ante preguntas concretas sobre el rendimiento o las declaraciones de jugadores específicos, prefiere —a diferencia de sus predecesores Julian Nagelsmann y Thomas Tuchel— centrarse en el panorama general. Sin embargo, tras la victoria 1-0 sobre el VfL Wolfsburgo el sábado, Bischof criticó la presión defensiva del Bayern en las últimas semanas y justificó así los goles encajados que llevaron a la eliminación en semifinales de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain. Entonces Kompany cambió su enfoque.
«Es un jugador joven y cometió un error en esa entrevista», afirmó con rotundidad. Aun así, se mantuvo amable y colegial. Bischof no sufrirá consecuencias: Kompany lo definió como un «chico estupendo» pese al «error».
Bischof se había perdido las últimas semanas por una rotura fibrilar y solo reapareció ante el Wolfsburgo, así que su crítica apuntaba solo a los compañeros y lo excluía a él, lo cual, más allá del fondo, resultó desafortunado. Es probable que el jugador no midiera el impacto de sus palabras en la opinión pública y quizá tampoco en el vestuario.
Aun así, es positivo que los jugadores reflexionen y expresen sus ideas con firmeza. En su proceso para convertirse en una figura relevante del club y, más adelante, en líder, pueden permitirse este tipo de errores. Que Bischof se haya atrevido a hacer este análisis muestra su notable evolución en el Bayern.
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Tom Bischof se consolidó rápidamente en el FC Bayern como jugador de rotación.
Tras un año como titular en el TSG Hoffenheim, Bischof fichó gratis por el Bayern Múnich el pasado verano. Pero, al quererlo para el Mundial de Clubes en Estados Unidos, el club pagó 300 000 euros. En su primera temporada, Bischof ha demostrado ser un jugador de rotación fiable y versátil.
Cambia de posición sin problemas: ha jugado como lateral izquierdo y derecho, además de en su demarcación natural, el centro del campo. En 36 partidos fue titular en 16 y sumó 1564 minutos, lo que lo sitúa 15.º en la clasificación interna, por delante de los más experimentados y costosos Nicolas Jackson y Raphael Guerreiro. Además, aportó tres asistencias y dos goles, incluido un doblete en la remontada 3-2 ante el SC Freiburg a principios de abril.
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Tom Bischof recuerda a Joshua Kimmich
Bischof recuerda los inicios de Joshua Kimmich en el Bayern. «La situación de Tom me recuerda a la mía de hace once años», declaró hace poco el vicecapitán, ahora de 31 años. «Antes de la temporada, nadie parecía creer que uno pudiera ser importante para un equipo como el Bayern de Múnich». Kimmich, fichado en 2015 a los 20 años del RB Leipzig de Segunda por 9,5 millones, se hizo un hueco con Pep Guardiola y jugó en varias posiciones.
En enero, Bischof reveló a la FAZ que Kimmich se puso en contacto con él poco después del anuncio del fichaje: «Me escribió que, cuando llegó al Bayern, aún no había jugado en la Bundesliga, pero se atrevió a dar el paso. Me dijo que confiaba en mí y que estaba contento. Recibir esa confianza desde el principio fue muy emotivo».
Además, Bischof recuerda a Kimmich no solo por su evolución y firmeza de opiniones, sino también por su estilo de juego. Como él mismo reconoce, ya ha escuchado esta comparación varias veces. Kimmich se consolidó como lateral derecho en la 2017/18, antes de recalar en el centro del campo. Todavía no está claro en qué demarcación Bischof tendrá más opciones de ser titular, pues mucho dependerá de los fichajes que haga el conjunto muniqués este verano.
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FC Bayern: ¿Qué pasa en el mercado de fichajes?
Tras la salida de Raphael Guerreiro y Leon Goretzka, dos rivales directos se marchan gratis. De momento, Bischof sería la primera opción en el centro del campo defensivo, por detrás de los titulares Kimmich y Aleksandar Pavlovic. El canterano Noel Aseko (20) regresa tras una cesión convincente en el Hannover 96. Persisten los rumores sobre el interés en el joven talento de 16 años Kennet Eichhorn, del Hertha BSC, aunque la competencia es grande. También se ha mencionado a Nathan De Cat (17), del RSC Anderlecht.
Para las bandas defensivas se cuenta con Konrad Laimer, Josip Stanisic, Alphons Davies e Hiroki Ito, aunque existen dudas: Stanisic e Ito podrían recalar en el centro del campo si Min-Jae Kim se marcha y no llega un sustituto. Además, Ito podría ser traspasado. La situación de Davies preocupa: las lesiones musculares en el muslo le han marginado gran parte de la temporada y ponen en duda su presencia en el Mundial. La continuidad de Laimer, cuyo contrato vence en 2027, quedó en el aire tras las críticas de Uli Hoeneß.
Aun así, se espera un nuevo lateral derecho en verano. El favorito era Givairo Read, del Feyenoord, pero su lesión enfrió el interés. El Bayern no quiere pagar los 30 millones pedidos ni asumir los 15 millones de salario que exige Laimer.
Mientras tanto, Bischof sigue sumando minutos en varias posiciones y se postula como posible sucesor de Kimmich, quien ya tiene 31 años.
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Tom Bischof tiene pocas posibilidades de ser convocado para el Mundial
Antes de hablar del futuro papel de Bischof en el Bayern, aún falta el Mundial. Hasta ahora solo ha jugado un partido internacional, en junio de 2025, y recientemente capitaneó la sub-21. «Espero recibir la llamada», dijo el sábado. El jueves, Julian Nagelsmann anunciará la lista mundialista. Pero, según sus propias declaraciones antes de los amistosos de marzo, las opciones de Bischof parecen escasas.
Al ser preguntado por su ausencia, el seleccionador lo elogió por su «perfecta comprensión de su papel», pero admitió que aún no veía un papel deportivo relevante para él: «Hay que saber: ¿cuándo lo cambio? En ese momento Bischof contaba con minutos en el Bayern, pero luego se lesionó y estuvo un mes de baja, lo que redujo aún más sus opciones.
«El hecho de que hablemos de él con tan pocos minutos ya es un reconocimiento. Si no va al Mundial, deberá seguir trabajando», concluye el seleccionador. Lo definió como un «futbolista excepcionalmente bueno»; en su única convocatoria, hace un año, «se comportó de manera estupenda, fue muy modesto y ayudó a llevar cajas». Además, según Nagelsmann, Bischof es «muy querido en el vestuario del Bayern y por el entrenador», y eso probablemente siga igual pese a la reciente reprimenda.