En el Eintracht de Fráncfort crece la incomprensión y dos grandes clubes se suman a la pugna: ¿peligra el fichaje de Nathaniel Brown por el Bayern de Múnich?

Según Sky, Arsenal y Chelsea quieren fichar a Brown. Ambos clubes londinenses siguen de cerca la situación.

El Chelsea busca un lateral izquierdo tras la salida de Marc Cucurella al Real Madrid, mientras que el Arsenal ya mostró interés semanas atrás. Se informó que Brown rechazó ofertas extranjeras y optó por el FCB, postura que, según Sky, mantiene.

Brown fichó por el Eintracht Fráncfort en 2024 procedente del 1. FC Núremberg por 5,5 millones de euros y, pese a la crisis del club, ha brillado esta temporada. Ya es internacional con Alemania y ha sido titular en los dos partidos que la selección ha jugado en la Copa América de EE. UU., Canadá y México. En el debut, victoria 7-1 ante Curazao, aportó dos asistencias.

No obstante, se perderá el último encuentro de la fase de grupos ante Ecuador por molestias en los aductores. Su reemplazo será David Raum, del Leipzig, quien ocupará su lugar en el once de Julian Nagelsmann.







