Sky informa de que en Fráncfort «cada vez hay más incomprensión» porque no se consigue cerrar el acuerdo.
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En el Eintracht de Fráncfort crece la incomprensión y dos grandes clubes se suman a la pugna: ¿peligra el fichaje de Nathaniel Brown por el Bayern de Múnich?
El Eintracht aceptaría ceder a Brown por 55 millones de euros, incluidos bonos, por el lateral izquierdo de 23 años, cuyo contrato vence en 2030.
Aunque el acuerdo entre los clubes aún no se concreta, según todos los medios, hace tiempo que Brown y el Bayern lo tienen cerrado. Se espera que firme en la Säbener Straße un contrato hasta 2031.
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Chelsea y Arsenal quieren fichar a Nathaniel Brown, candidato del Bayern.
Según Sky, Arsenal y Chelsea quieren fichar a Brown. Ambos clubes londinenses siguen de cerca la situación.
El Chelsea busca un lateral izquierdo tras la salida de Marc Cucurella al Real Madrid, mientras que el Arsenal ya mostró interés semanas atrás. Se informó que Brown rechazó ofertas extranjeras y optó por el FCB, postura que, según Sky, mantiene.
Brown fichó por el Eintracht Fráncfort en 2024 procedente del 1. FC Núremberg por 5,5 millones de euros y, pese a la crisis del club, ha brillado esta temporada. Ya es internacional con Alemania y ha sido titular en los dos partidos que la selección ha jugado en la Copa América de EE. UU., Canadá y México. En el debut, victoria 7-1 ante Curazao, aportó dos asistencias.
No obstante, se perderá el último encuentro de la fase de grupos ante Ecuador por molestias en los aductores. Su reemplazo será David Raum, del Leipzig, quien ocupará su lugar en el once de Julian Nagelsmann.
Las ventas récord del Eintracht de Fráncfort
Jugadores Posición Vendido a Año Cantidad del traspaso Randal Kolo Muani Delantero PSG 2023 95 millones de euros Hugo Ekitike Delantero Liverpool 2025 95 millones de euros Omar Marmoush Delantero Manchester City 2025 75 millones de euros Luka Jović Delantero Real Madrid 2019 63 millones de euros Sébastien Haller Delantero West Ham United 2019 50 millones de euros