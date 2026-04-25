«En el descanso nos echaron una buena bronca»: el entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, sonríe al recordar su charla en el vestuario en Maguncia

«Uno puede sufrir reveses, pero lo importante es siempre cómo se reacciona ante ellos», añadió Goretzka. El centrocampista había capitaneado al FCB por primera vez, pero la primera parte fue, para el ya proclamado campeón alemán, para olvidar.

El técnico Vincent Kompany rotó el plantel pensando en la ida de semifinales de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain del martes. Dayot Upamecano y Joshua Kimmich se quedaron en Múnich, y otros seis titulares —Michael Olise, Harry Kane, Jamal Musiala, Manuel Neuer, Jonathan Tah y Josip Stanisic— empezaron en el banquillo por descanso. Entre los cambios destacó el debut como titular del joven centrocampista Bara Sapoko Ndiaye, quien no tuvo su mejor día.

El Mainz, por su parte, cuajó una primera parte furiosa y se fue al descanso con una ventaja de 3-0 gracias a los goles de Dominik Kohr (15'), Paul Nebel (29') y Sheraldo Becker (45+2').