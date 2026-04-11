Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Live Scores, Stats, and the Latest News
FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Traducido por

Con el empate en el derbi y el tropiezo del Real Madrid, el Barcelona va tejiendo con calma su camino hacia el título de La Liga

Barcelona vs Espanyol
Barcelona
Espanyol
Primera División
Real Madrid vs Girona
Real Madrid
Girona
Bayern Múnich vs Real Madrid
Bayern Múnich
Liga de Campeones
Atlético Madrid vs Barcelona
Atlético Madrid
FEATURES
H. Flick
Álvaro Arbeloa
España
Alemania

El «punto clave» de la historia del Barcelona... Diferencias decisivas

Los aficionados del Barcelona conocen bien el patrón: el equipo se adelanta, sufre, la tensión crece y, cuando surge la duda, el Blaugrana cierra el paso y desata la alegría.

Hoy ante el Espanyol se repitió la fórmula: dos goles en la primera parte, reacción rival tras el descanso y nerviosismo que se alargó varios minutos.

En esos instantes, cuando el público susurra por miedo a los giros del fútbol, llega el punto de inflexión: un gol tardío devuelve la calma y otro lo convierte en fiesta.

El 4-1 final deja al Barça con 79 puntos, nueve más que el Madrid a falta de siete jornadas.

  • Las cifras no lo son todo

    Esta noche el Barcelona ha alcanzado 26 victorias, con solo 4 derrotas y un empate en 31 partidos. Estamos ante una temporada extraordinaria, tejida con maestría en uno de sus momentos de mayor estabilidad técnica de la última década.

    Más allá de las cuentas conocidas para el título, las cifras a veces engañan y no bastan para explicar el panorama completo.

    Fuera de ellas, este equipo muestra una gran fortaleza mental, un centro del campo que gestiona los partidos y no solo sufre la presión, y una filosofía colectiva donde no hay estrellas, sino jugadores de sangre fría que definen en los momentos clave.

    • Anuncios

  • El derbi catalán no es un paseo... Una prueba contundente

    La actuación del Barcelona hoy en el Camp Nou refuerza su candidatura al título más que la propia victoria. El Espanyol, aunque limitado, recortó distancias en la segunda parte y generó presión. El Barcelona no se replegó: respondió con dos goles en los minutos 87 y 89. Con 19 disparos (11 a puerta) y un 58 % de posesión, demostró que sabe gestionar el partido aunque no salga según lo previsto.

  • Sistema Fleck... Construye con tranquilidad

    Desde el inicio de la temporada, Hans Flick ha sufrido gran presión e insinuaciones de que quizá no pueda repetir lo logrado la temporada pasada. Tras la jornada 31, su sistema de juego está más claro que nunca: Presión alta, recuperación rápida en el centro del campo y líneas compactas que reducen los espacios rivales. En el centro de todo, Marc Casado: uno de los mediocampistas más influyentes de Europa este curso, pese a evitar los focos.

    Flick ha forjado un campeón con calma, constancia y trabajo diario, no con ruido y alboroto, y eso es mucho más difícil.

  • La imagen principal: cuando se apaga la única estrella

    El Barcelona mantiene su exitosa campaña hacia el título con un estilo sólido que no se resiente por la ausencia de una estrella ni por la competencia interna. Este Barça reparte responsabilidades, genera ocasiones y marca desde distintas posiciones: Lewandowski remata con eficacia, Yamal genera ocasiones, Raphinha presiona y crea, y Olmo aparece en los momentos clave.

    Este modelo, cuando funciona, es más difícil de frenar que el de la estrella única, porque no tiene un punto débil claro.

  • ¡Entre el Barcelona y el título... solo falta tiempo!

    El Real Madrid brilla en los partidos grandes pero falla en los aparentemente sencillos, como ayer ante el Girona, tras tropezar también con Mallorca y Getafe, pese a sus triunfos sobre Benfica, City y Atlético.

    Esa contradicción no forja campeones, sino dudas. Con 9 puntos de diferencia y 7 jornadas por jugar, la brecha no se reduce con emoción artificial, sino con consistencia y continuidad, justo lo que ha faltado al Madrid.

    El título ya está en manos del Barcelona, a menos que lo ceda por voluntad propia o surjan otros escenarios.