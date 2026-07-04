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Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

«¡En el campo me dan una paliza!» - Lionel Messi bromea sobre el trato brusco que le dispensaron los jugadores de Cabo Verde, que querían hacerse selfies con el capitán de Argentina tras el épico partido del Mundial

L. Messi
Argentina
Argentina vs Cabo Verde
Cabo Verde
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Lionel Messi bromeó sobre el duro trato físico que recibió de Cabo Verde tras la ajustada clasificación de Argentina a octavos del Mundial. El capitán de la Albiceleste dijo que sus rivales le «daban una paliza» antes de pedirle camisetas y selfies, y admitió que su equipo no estuvo a su nivel habitual.

  • Messi reflexiona sobre la reñida victoria de Argentina

    Tras la emocionante victoria de Argentina por 3-2 en el Mundial de Miami, Messi compartió un momento distendido con los jugadores de Cabo Verde. A pesar de la igualdad en el partido, varios rivales esperaron al final para pedirle camisetas y fotos, y el capitán argentino accedió encantado.

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  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Messi bromea sobre Cabo Verde

    La Albiceleste sufrió la presión de unos rivales muy decididos durante todo el partido. Después del encuentro, Messi reconoció el juego físico y bromeó sobre el trato recibido mientras atendía las peticiones.

    «Me pidieron la camiseta, de todo... En el campo, me dan una paliza», bromeó Messi, según TyC Sports.

    El capitán destacó la importancia de las jugadas a balón parado y afirmó: «Este equipo lleva mucho tiempo demostrándolo: compite y competirá hasta el final. Hoy vimos lo clave que son las acciones a balón parado, que últimamente no habíamos aprovechado bien. En partidos como este, es importante. Tenemos buenos cabezazos y jugadores que se desenvuelven bien en el juego aéreo».

    Y concluyó: «Hoy lo aprovechamos y eso es clave; llevamos tiempo trabajando en ello, tanto en ataque como en defensa. En una competición así, es fundamental».

  • Messi pide mejorar a pesar de la clasificación

    Aunque Argentina pasó de ronda, Messi admitió que el rendimiento dejaba margen de mejora. Consideró que su equipo perdió el control tras adelantarse en el marcador, en lugar de aprovechar esa ventaja inicial.

    «Sabíamos que sería un partido muy difícil», admitió Messi. «Hay una razón por la que este equipo no había perdido contra España ni Uruguay. Hicimos lo más difícil: marcar el primer gol. Creímos que, con eso, encontraríamos nuestro ritmo, pero fue al contrario. Perdimos la posesión, nos replegamos y no pudimos presionar con eficacia».

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    Argentina se prepara para el partido contra Egipto

    La victoria de Argentina le ha asegurado un lugar en octavos de final, donde enfrentará a Egipto, que avanzó tras ganar por penaltis a Australia. Messi llegó a 20 goles en Mundiales, pero ahora el foco está en mejorar el juego para defender el título.

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