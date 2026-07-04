«¡En el campo me dan una paliza!» - Lionel Messi bromea sobre el trato brusco que le dispensaron los jugadores de Cabo Verde, que querían hacerse selfies con el capitán de Argentina tras el épico partido del Mundial

La Albiceleste sufrió la presión de unos rivales muy decididos durante todo el partido. Después del encuentro, Messi reconoció el juego físico y bromeó sobre el trato recibido mientras atendía las peticiones.

«Me pidieron la camiseta, de todo... En el campo, me dan una paliza», bromeó Messi, según TyC Sports.

El capitán destacó la importancia de las jugadas a balón parado y afirmó: «Este equipo lleva mucho tiempo demostrándolo: compite y competirá hasta el final. Hoy vimos lo clave que son las acciones a balón parado, que últimamente no habíamos aprovechado bien. En partidos como este, es importante. Tenemos buenos cabezazos y jugadores que se desenvuelven bien en el juego aéreo».

Y concluyó: «Hoy lo aprovechamos y eso es clave; llevamos tiempo trabajando en ello, tanto en ataque como en defensa. En una competición así, es fundamental».